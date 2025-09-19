Après Sony avec sa gamme de PS5, c'est au tour de Microsoft d'augmenter(encore) le prix des consoles Xbox Series S/X aux Etats-Unis(et uniquement pour le moment)
Les prix sont valables à partir du 3 octobre
A cette vitesse la ROG Ally Xbox va augmenter de prix avant même sa sortie
Et ironiquement la PS5 Pro 2To est désormais moins cher(749 dollars) que la Xbox SX....
Series S $379 => $399
Series X $599 => $649
Series X Digital $549 => $599
2TB Series X $729 => $799
https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/tariffs-bite-xbox-fans-even-harder-as-microsoft-once-again-increases-xbox-series-x-s-prices
tags :
posted the 09/19/2025 at 07:26 PM by ouroboros4
Alors certes sans lecteur blu-ray mais elle coute combien la largement plus puissante ps5 pro aux US déjà ?
PlayStation 5 : $549,99
PlayStation 5 Pro 2TB : $749,99
Xbox Series S 512GB : $399,99
Xbox Series S 1TB : $449,99
Xbox Series X Digital : $599,99
Xbox Series X : $649,99
Xbox Series X 2TB : $799,99
Une gen de merde.
Non, selon VGChartz, lors de la premiere semaine d'Aout, ils en ont vendu 30 000 dans le monde entier face a 191 000 PS5.
C'est juste aberrent de voir des prix pareils, vraiment...
Vraiment, c'est à croire que Microsoft veut en finir avec la marque Xbox !
jenicris On dirait que c'est le but recherché, achevé les Series plutôt que prévu et passer sur la prochaine gen même si ça va rien changer à leur situation.
Ca va pas impacter que Xbox, mais les 3 constructeurs et même les fabriquants de composants PC
Après peu être que Microsoft accélère aussi la fin des consoles Xbox comme tu dis, vu que malgré 80 milliards dépensés, la courbe s'inverse pas, bien au contraire
leonr4 comme dit Kepler ça sera surement une console de niche non subventionné, a cause des stores tiers, qui sera plus proche des 1000 balles voir plus, qu'autre chose
Je doute que la PS6 se vende en dessous des 600 euros vu comme c'est parti.
Je comprends pas alors, c'est comme s'ils voulaient que les ventes soient basses
wickette on dirait bien en effet.
Si oui, bide assuré. Le pc a de beau jour a venir.
La hausse est du a deux facteurs. Les tariffs US et le fait que Microsoft veulent pas subventionner davantage pour amortir la hausse, alors qu'ils le pourraient largement
Les prochaines consoles next gen vont être inabordables.
guiguif Ah ouais on assiste à la vrai fin des consoles made in Microsoft. Et ça parle de next gen, mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme surprise...leur clientèle n'est plus la même....
Les commandes chez les distributeurs vont être revues à la baisse.
Le jeu vidéo n'a jamais été une priorité pour la plupart et avec le coût de la vie actuellement, il l'est moins que jamais désormais, depuis qu'il s'est démocratisé
Quand les consoles attendront des prix proches des 800 voir 1000 euro, les ventes s'effondreront de facto
Dans l'inconscient collectif le prix d'une console doit être abordable. Malheureusement elles le sont de moins en moins et vont sûrement devenir très cher dans un avenir prévisible
Certains arrêteront au pire le jeu vidéo. C'est pas les autres loisirs qui manquent souvent moins cher, voir gratuit.
PS5 Pro : $699.99
XSX 2TB : $729.99
Là elle repasse devant une seconde fois, après ils ne doivent pas en vendre énormément.
Si tu crois que le grand public en étant freiné par le prix des consoles partirait sur des PC encore plus cher c’est que t’es définitivement à côté de la plaque !
et pourtant
http://www.hardreset.info/articles/pc-games-surge-past-consoles-2025-claim-majority-non-mobile-gaming-revenue/?utm_source=chatgpt.com
kratoszeus : merci je suis au courant mais un PC ne sert pas qu'à jouer, est devenu très simple d'utilisation (faut s'investir un minimum), n'a ni les contraintes, ni les abonnements obligatoires des consoles, ce qui convient à de plus en plus de personnes justement. D'ailleurs aux USA on constate que les nouvelles générations sont plus enclin à jouer sur PC parce qu'ils ne trouvent pas cela trop compliqué à utiliser comme certains vieux joueurs qui ont eu l'habitude de jouer sur consoles.
Quand au prix, ça n'a jamais freiné personne, pas pour rien que même les téléphones à 2000€ se vendent, même si pour cela la personne doit faire un crédit à la consommation. Le seul frein à l'achat d'un PC c'est généralement le 1er achat vu qu'il faut acheter toute une config et les périphériques, mais une fois que tu as la base l'évolution ne coûte plus aussi cher et même si le rapport prix/puissance restera toujours meilleur sur console, de plus en plus de joueurs préfèrent la liberté et la flexibilité des PC aux consoles, surtout avec le cross-play et le chat comme Discord qui permettent de jouer avec toutes les plateformes.
Enfin bref, perso je m'en fous de qui joue sur quoi, le principal c'est que chacun trouve la plateforme où il se sent bien, je ne faisais que souligner le fait que le PC grignote des parts de marché chaque année au niveau mondial et pas que dans les pays émergeants comme on le voit dans les rapports annuels de l'industrie.
Surtout qu'un pc tu n'est pas obliger de tous changer a chaque fois.
1000 euro ou dollard une consoles, c'est finito
Alors bien sûr les plus gros fan des marques chérie achèterons Day one, meme si pas de jeux exclu, ou jeux tous court.
Mais pour le grand public....
Suffit de voir qu'il y a encore pas mal de monde sur ps4
Mais l'autonomie....
Et peut être meme le poids...si c'est trop lourd, ça va pas etre très pratique.
Mais bon rien d'officiel.
Mais j'ai hâte de voir les gens retourner leur veste, quand la ps6 sera disponible, mais avec lecteur amovible...n
Lecteur qui sera difficilement trouvable.....