profile
ouroboros4
13
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 502
visites since opening : 1017349
ouroboros4 > blog
[Officiel] Les consoles Xbox augmentent encore de prix aux USA
Après Sony avec sa gamme de PS5, c'est au tour de Microsoft d'augmenter(encore) le prix des consoles Xbox Series S/X aux Etats-Unis(et uniquement pour le moment)
Les prix sont valables à partir du 3 octobre

A cette vitesse la ROG Ally Xbox va augmenter de prix avant même sa sortie
Et ironiquement la PS5 Pro 2To est désormais moins cher(749 dollars) que la Xbox SX....

Series S $379 => $399
Series X $599 => $649
Series X Digital $549 => $599
2TB Series X $729 => $799

https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/tariffs-bite-xbox-fans-even-harder-as-microsoft-once-again-increases-xbox-series-x-s-prices
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/19/2025 at 07:26 PM by ouroboros4
    comments (60)
    suzukube posted the 09/19/2025 at 07:32 PM
    799 $ la XSX 2TB c'est une folie, la Switch 2 est vraiment une affaire à 439 € quand je vois ça...
    jenicris posted the 09/19/2025 at 07:32 PM
    Qu'est que ça va être drôle le prix des next gen
    jenicris posted the 09/19/2025 at 07:34 PM
    suzukube mdr si tu crois qu'elle restera a ce prix
    onsentapedequijesuis posted the 09/19/2025 at 07:34 PM
    Alors, elle est toujours trop cher la Switch 2 ?
    altendorf posted the 09/19/2025 at 07:37 PM
    Cela devient ridicule...
    skuldleif posted the 09/19/2025 at 07:37 PM
    What mais ils ont craqué
    naru posted the 09/19/2025 at 07:39 PM
    J'attends qu'elle soit à 1000 dollars et je l'achète.
    skuldleif posted the 09/19/2025 at 07:40 PM
    On est passer de 500$ a la sortie à 650$ 5ans après what the fuck
    arrrghl posted the 09/19/2025 at 07:41 PM
    autrefois la concurrence permettait de faire chuter les prix ... mais ça c'était avant
    nicolasgourry posted the 09/19/2025 at 07:42 PM
    ça va commencer à se voir qu'ils veulent que la NS2 s'impose
    skuldleif posted the 09/19/2025 at 07:42 PM
    Une console qui augmente de 30% son prix a l'approche de la prochaine gen , d'ailleurs combien coûtera cette prochaine gen...
    jenicris posted the 09/19/2025 at 07:44 PM
    Au moins ça démontre, plus que jamais, qu'ils s'en cognent désormais de plus vendre de console
    altendorf posted the 09/19/2025 at 07:52 PM
    skuldleif jenicris Après c'est aussi et surtout lié aux taxes de Trump et le bordel dans le monde actuel. Le marché est totalement déréglé.
    jenicris posted the 09/19/2025 at 07:53 PM
    altendorf
    fdestroyer posted the 09/19/2025 at 07:57 PM
    Mais franchement, ils arrivent encore à les écouler? Deja au prix de lancement c'était pas la ruée, mais là? J'sais pas, je peux pas imaginer craquer dans de telles conditions
    skuldleif posted the 09/19/2025 at 07:58 PM
    altendorf oui mais le probleme c'est ok pour l'instant les augmentations sont différentié en fonction des pays , mais a mon avis pour la next gen on va tous tanker , le prix US sera le meme qu'en europe pire on va comme dhabitude se taper du 1$=1€
    skuldleif posted the 09/19/2025 at 07:59 PM
    fdestroyer en + gta6 se fait attendre pour "forcer" les gens a passer sur cette gen
    wickette posted the 09/19/2025 at 08:01 PM
    2TB Series X $729 => $799

    Alors certes sans lecteur blu-ray mais elle coute combien la largement plus puissante ps5 pro aux US déjà ?
    jenicris posted the 09/19/2025 at 08:03 PM
    wickette $749
    e3ologue posted the 09/19/2025 at 08:05 PM
    C'est pour le bien du peuple américain
    leonr4 posted the 09/19/2025 at 08:08 PM
    PlayStation 5 Digital : $499,99
    PlayStation 5 : $549,99
    PlayStation 5 Pro 2TB : $749,99

    Xbox Series S 512GB : $399,99
    Xbox Series S 1TB : $449,99
    Xbox Series X Digital : $599,99
    Xbox Series X : $649,99
    Xbox Series X 2TB : $799,99



    Une gen de merde.
    guiguif posted the 09/19/2025 at 08:12 PM
    fdestroyer Mais franchement, ils arrivent encore à les écouler?

    Non, selon VGChartz, lors de la premiere semaine d'Aout, ils en ont vendu 30 000 dans le monde entier face a 191 000 PS5.
    altendorf posted the 09/19/2025 at 08:13 PM
    skuldleif Ah oui clairement, je m'attends pas à du changement à part si Trump rétropédale et que certaines choses se calme d'ici là... mais bon il faut pas s'attendre à des miracles
    elenaa posted the 09/19/2025 at 08:15 PM
    Vrai question mais à l'heure actuelle, qui veut acheter une Xbox même ? Sachant que tous leurs jeux sortent sur PC et que tu peux te payer un PC pour le prix de la console (pas une machine de guerre certes, mais c'est toujours ça).

    C'est juste aberrent de voir des prix pareils, vraiment...
    jenicris posted the 09/19/2025 at 08:18 PM
    elenaa les ventes s'écroulent déjà depuis des mois et là cette hausse va terminer les consoles Xbox, vu que les USA étaient le dernier marché ou ils existaient encore.
    elenaa posted the 09/19/2025 at 08:19 PM
    jenicris Je ne comprends vraiment pas le move surtout que j'ai cru comprendre que de plus en plus de joueurs boudaient Xbox (ou plutôt Microsoft dans l'ensemble) à cause des mauvaises décisions, des annulations de jeux, etc.

    Vraiment, c'est à croire que Microsoft veut en finir avec la marque Xbox !
    leonr4 posted the 09/19/2025 at 08:20 PM
    là cette hausse va terminer les consoles Xbox, vu que les USA étaient le dernier marché ou ils existaient encore.

    jenicris On dirait que c'est le but recherché, achevé les Series plutôt que prévu et passer sur la prochaine gen même si ça va rien changer à leur situation.
    jaysennnin posted the 09/19/2025 at 08:25 PM
    microsoft est en freestyle
    jenicris posted the 09/19/2025 at 08:27 PM
    elenaa comme dit plus haut c'est essentiellement du aux "Tariffs" aux USA, qui sont de 20% en moyenne dans les pays où les composants et consoles Xbox sont produites.
    Ca va pas impacter que Xbox, mais les 3 constructeurs et même les fabriquants de composants PC
    Après peu être que Microsoft accélère aussi la fin des consoles Xbox comme tu dis, vu que malgré 80 milliards dépensés, la courbe s'inverse pas, bien au contraire

    leonr4 comme dit Kepler ça sera surement une console de niche non subventionné, a cause des stores tiers, qui sera plus proche des 1000 balles voir plus, qu'autre chose
    derno posted the 09/19/2025 at 08:28 PM
    25%....au lieu d'acheter 10 xbox ils n'en acheteront que deux ou trois
    nigel posted the 09/19/2025 at 08:31 PM
    Ceux qui pensent que la Next Gen va arriver à bas prix, je pense que vous êtes dans le dénis. Les coûts de composants ont explosés en combo avec les tarifs de Trump et le fait que tout est tendu économiquement parlant en ce moment font que comme dit plus haut, si les 440€ de la Switch 2 vous paraissait cher, vous êtes pas prêt pour la suite.

    Je doute que la PS6 se vende en dessous des 600 euros vu comme c'est parti.
    wickette posted the 09/19/2025 at 08:33 PM
    jenicris
    Je comprends pas alors, c'est comme s'ils voulaient que les ventes soient basses
    jenicris posted the 09/19/2025 at 08:34 PM
    nigel 600 même pas en rêve pour la PS6. Je serais même pas étonné que la PS5 soit à ce prix d'ici la sortie de la PS6

    wickette on dirait bien en effet.
    cyr posted the 09/19/2025 at 08:37 PM
    Les mecs, c'est pas l'augmentation des consoles actuel le problème, c'est le prix des prochaines consoles. Elle seront pas moins chère. Donc on se dirige vers le 1000dollard?

    Si oui, bide assuré. Le pc a de beau jour a venir.
    jenicris posted the 09/19/2025 at 08:42 PM
    En gros pour résumer
    La hausse est du a deux facteurs. Les tariffs US et le fait que Microsoft veulent pas subventionner davantage pour amortir la hausse, alors qu'ils le pourraient largement
    draven86 posted the 09/19/2025 at 08:43 PM
    Cela devient ridicule.
    Les prochaines consoles next gen vont être inabordables.
    ravyxxs posted the 09/19/2025 at 08:45 PM
    jenicris draven86 Ca continuera à se vendre, rien que pour 3 licences très connu, les gens mettront le prix si c'est un produit populaire. On a dit pareil pour la Switch 2...Sur PC, les fabriquants de composant très connu prennent beaucoup la confiance aussi, les prix sont devenu ridicule, si tu passes pas par Ebay ou des enseignes raisonnable tu vas payer ta carte mère 400 dollars au lieu de 270....Nvidia n'en parlont pas, AMD est encore à la traine d'un point de vue technologie et IA. La seule enseigne qui semble rester *raisonnable* et c'est étonnant, c'est Apple dernièrement.

    guiguif Ah ouais on assiste à la vrai fin des consoles made in Microsoft. Et ça parle de next gen, mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme surprise...leur clientèle n'est plus la même....
    walterwhite posted the 09/19/2025 at 08:55 PM
    Je plains les chefs de rayon qui doivent se demander comment ils vont se débarrasser des Xbox qui prennent la poussière, c’est pas prêt de s’arranger.

    Les commandes chez les distributeurs vont être revues à la baisse.
    jenicris posted the 09/19/2025 at 08:58 PM
    ravyxxs ça continuera à se vendre oui mais jusqu'à un certains point à mon avis, notamment pour le grand public qui fait l'essentiel des ventes de consoles.
    Le jeu vidéo n'a jamais été une priorité pour la plupart et avec le coût de la vie actuellement, il l'est moins que jamais désormais, depuis qu'il s'est démocratisé
    Quand les consoles attendront des prix proches des 800 voir 1000 euro, les ventes s'effondreront de facto
    Dans l'inconscient collectif le prix d'une console doit être abordable. Malheureusement elles le sont de moins en moins et vont sûrement devenir très cher dans un avenir prévisible
    Certains arrêteront au pire le jeu vidéo. C'est pas les autres loisirs qui manquent souvent moins cher, voir gratuit.
    khazawi posted the 09/19/2025 at 09:14 PM
    La Series 2to Digital plus chère que la PS5 Pro ? Une dinguerie
    leonr4 posted the 09/19/2025 at 09:17 PM
    khazawi Elle l'était déjà avant l'augmentation de Sony.

    PS5 Pro : $699.99
    XSX 2TB : $729.99


    Là elle repasse devant une seconde fois, après ils ne doivent pas en vendre énormément.
    shambala93 posted the 09/19/2025 at 09:25 PM
    cyr
    Si tu crois que le grand public en étant freiné par le prix des consoles partirait sur des PC encore plus cher c’est que t’es définitivement à côté de la plaque !
    leonr4 posted the 09/19/2025 at 09:28 PM
    shambala93
    keiku posted the 09/19/2025 at 09:36 PM
    shambala93 Si tu crois que le grand public en étant freiné par le prix des consoles partirait sur des PC encore plus cher c’est que t’es définitivement à côté de la plaque !

    et pourtant

    http://www.hardreset.info/articles/pc-games-surge-past-consoles-2025-claim-majority-non-mobile-gaming-revenue/?utm_source=chatgpt.com
    leonr4 posted the 09/19/2025 at 09:40 PM
    https://www.tomshardware.com/video-games/pc-gaming/pc-gaming-figures-fall-again-in-germany-down-to-just-13-1-million-marking-a-20-percent-decline-since-2019
    kratoszeus posted the 09/19/2025 at 10:01 PM
    skuldleif la taxe trump
    mishinho posted the 09/19/2025 at 10:07 PM
    On marche sur la tête…Ce monde est vraiment en train de devenir fou
    akinen posted the 09/19/2025 at 10:18 PM
    Bientôt la switch augmentera. Au moins les constructeurs de smartphone sorte du matos récent. Leur conf a pas bougé depuis 5 ans et ne parlons pas des exclu. Quelle est la justification de cette hausse? La perte de confiance en la marque est totale! C’est l’une de leurs plus mauvaises décisions et ils en ont assez pour faire une série de 8 saisons!
    spartan1985 posted the 09/19/2025 at 10:28 PM
    Putain c'est hallucinant toutes ces augmentations sur cette gen.
    tripy73 posted the 09/19/2025 at 10:33 PM
    leonr4 : l'Allemagne VS le monde, pas terrible comme élément pour tenter de démontrer que le PC n'aurait pas une augmentation de popularité auprès des joueurs, en oubliant que les pays émergeants privilégient ce support. Si tu veux du factuel les données de 2024 (en attendant la fin d'année 2025) sont assez représentatives de la montée en puissance des utilisateurs (même au Japon) et des revenus générés sur PC.
    leonr4 posted the 09/19/2025 at 10:52 PM
    tripy73 Tu l'as peut être oublié mais l'Allemagne c'est le plus grand marché du gaming PC en Europe.
    kratoszeus posted the 09/19/2025 at 11:03 PM
    skuldleif la taxe trump tripy73 lol les prix des composants pc ont explosé. T en a pour 2000euros minimum pour un bon pc avec un bon écran. NVIDIA en a plus rien a foutre . 800 euros mini pour une 5080 voir 1000 euros . Toute la tech a explosé niveau prix. Les smartphones haut de gamme valent un SMIC maintenant alors que c'était la moitié y a quelques années. C'est devenu de la folie . Je prends que moyen de gamme ou une génération d'avant.
    hypermario posted the 09/19/2025 at 11:05 PM
    La fin de l'abondance le monsieur il l'avait dit !
    ghostdeath posted the 09/19/2025 at 11:15 PM
    cyr 1000$ ce sera la portable de la gen PS6, rajoute 1500$ si tu veux une PS6 avec mdr
    tripy73 posted the 09/19/2025 at 11:31 PM
    leonr4 : où est le rapport avec le marché mondial, prendre ce genre de point repère n'a pas de sens, quand on parle de l'ensemble du marché du JV. C'est pas parce que dans un pays comme l'Allemagne le nombre de joueurs PC diminuent, que ça veut dire quoique ce soit en dehors de ses frontières, c'est comme si je prenais l'exemple de la France qui a vu les revenus PC augmenter de 9.1% alors que ceux des consoles a diminué de 18,9%, en quoi est-ce que c'est un élément qui me permet d'avoir un avis factuel sur l'ensemble du marché des JV ?

    kratoszeus : merci je suis au courant mais un PC ne sert pas qu'à jouer, est devenu très simple d'utilisation (faut s'investir un minimum), n'a ni les contraintes, ni les abonnements obligatoires des consoles, ce qui convient à de plus en plus de personnes justement. D'ailleurs aux USA on constate que les nouvelles générations sont plus enclin à jouer sur PC parce qu'ils ne trouvent pas cela trop compliqué à utiliser comme certains vieux joueurs qui ont eu l'habitude de jouer sur consoles.

    Quand au prix, ça n'a jamais freiné personne, pas pour rien que même les téléphones à 2000€ se vendent, même si pour cela la personne doit faire un crédit à la consommation. Le seul frein à l'achat d'un PC c'est généralement le 1er achat vu qu'il faut acheter toute une config et les périphériques, mais une fois que tu as la base l'évolution ne coûte plus aussi cher et même si le rapport prix/puissance restera toujours meilleur sur console, de plus en plus de joueurs préfèrent la liberté et la flexibilité des PC aux consoles, surtout avec le cross-play et le chat comme Discord qui permettent de jouer avec toutes les plateformes.

    Enfin bref, perso je m'en fous de qui joue sur quoi, le principal c'est que chacun trouve la plateforme où il se sent bien, je ne faisais que souligner le fait que le PC grignote des parts de marché chaque année au niveau mondial et pas que dans les pays émergeants comme on le voit dans les rapports annuels de l'industrie.
    poker22 posted the 09/20/2025 at 05:21 AM
    ils ont bon dos les tarif de trump; xbox en profite pour gonfler le prix d'une console qui ne se vend plus: la logique??
    keiku posted the 09/20/2025 at 05:24 AM
    poker22 En vrai ils veulent pas diminuer leur marge c'est tout... déja vu ce que coute la politique de trump dans tous les domaines au USA... l'amérique ca devient comme la russie en terme économique et la chine en terme social
    cyr posted the 09/20/2025 at 05:43 AM
    keiku merci.

    Surtout qu'un pc tu n'est pas obliger de tous changer a chaque fois.

    1000 euro ou dollard une consoles, c'est finito
    Alors bien sûr les plus gros fan des marques chérie achèterons Day one, meme si pas de jeux exclu, ou jeux tous court.

    Mais pour le grand public....

    Suffit de voir qu'il y a encore pas mal de monde sur ps4
    cyr posted the 09/20/2025 at 05:49 AM
    ghostdeath c'est pas le prix qui va poser problème, 220 dollars la manette ecran, ps portal (ecran lcd, et personne n'a gueuler).
    Mais l'autonomie....

    Et peut être meme le poids...si c'est trop lourd, ça va pas etre très pratique.

    Mais bon rien d'officiel.

    Mais j'ai hâte de voir les gens retourner leur veste, quand la ps6 sera disponible, mais avec lecteur amovible...n

    Lecteur qui sera difficilement trouvable.....
    rasalgul posted the 09/20/2025 at 05:54 AM
    Elle est propre cette guerre mon petit Trump
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo