Après Sony avec sa gamme de PS5, c'est au tour de Microsoft d'augmenter(encore) le prix des consoles Xbox Series S/X aux Etats-Unis(et uniquement pour le moment)Les prix sont valables à partir du 3 octobreA cette vitesse la ROG Ally Xbox va augmenter de prix avant même sa sortieEt ironiquement la PS5 Pro 2To est désormais moins cher(749 dollars) que la Xbox SX....Series S $379 => $399Series X $599 => $649Series X Digital $549 => $5992TB Series X $729 => $799