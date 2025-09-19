profile
shanks
162
Likes
Likers
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1986
visites since opening : 5719866
shanks > blog
all
A l'approche du State of Play, Jeff Grubb parle de Bloodborne !
Jeux Video
Mais juste pour dire que c'est mort
Désolé mais merci pour les clics

Mais réellement, il a indiqué que pour s'être renseigné il y a encore peu vers des sources proches du dossier, Sony ne semble absolument avoir aucun plan autour de la franchise, que ce soit un remaster du 1 et encore moins un 2.

Et honnêtement... Je pige pas.

Même Bloodborne Remastered 4K/60FPS sur PC/PS5, tu fais pas 10 millions ok, mais tu fais un chiffre.
Le truc tu le renta sans problème c'est obligé.

Pourquoi bordel ?
Ils ont perdu le code source eux aussi ?
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    kisukesan, tynokarts
    posted the 09/19/2025 at 01:32 PM by shanks
    comments (29)
    shanks posted the 09/19/2025 at 01:33 PM
    Après parfois je me dis...
    Ptéte qu'ils veulent nous refaire le coup de Demon's Souls et placer un remake de Bloodborne au launch PS6.

    Why not.
    thelastone posted the 09/19/2025 at 01:36 PM
    Le tech lead a changé le mdp pour le GitHub et l'a perdu par la suite.
    negan posted the 09/19/2025 at 01:38 PM
    Ptéte qu'ils veulent nous refaire le coup de Demon's Souls et placer un remake de Bloodborne au launch PS6.

    Ou ptete simplement que Playstation c'est devenu une marque de merde qui écoute plus personne .
    altendorf posted the 09/19/2025 at 01:40 PM
    negan C'est totalement ça en plus. Cela a déjà été dit depuis des années en plus. Je sais plus quel insider avait lâché l'info, mais il avait vu juste sur beaucoup de chose des mois à l'avance.
    akinen posted the 09/19/2025 at 01:47 PM
    Bloodborne jeu service avec diversité multi culturelle et modélisation des testiboules
    kirk posted the 09/19/2025 at 01:49 PM
    Peut être que Sony Californie en à rien à secouer de ses licences japonaises et préfère nous balancer 36 000 éditions d'Horizon et Last of Us. Des trucs occidentaux quoi.
    Au moins ma PS4 tourne encore quand je veux me refaire BB, Gravity Rush ou The Last Guardian. Jme demande si l’émulateur à fait des progrès.
    verseb posted the 09/19/2025 at 01:55 PM
    Ce qui est fou, c'est qu'on a eu des horizon remastered, des spiderman remastered etc dont tout le monde se foutait à peu près mais un blood borne réclamé par beaucoup de joueurs, ben niet.
    Vivement qu'ils aient fini de payer les pots cassés de leur orientation GAAS pour qu'ils nous reproposent des trucs sympas ( enfin j'espère)
    ravyxxs posted the 09/19/2025 at 01:57 PM
    negan Ou ptete simplement que Playstation c'est devenu une marque de merde qui écoute plus personne .

    C'est fort possible, les mecs m'ont tellement dégouté que j'ai arrêté d'être fanboy

    fuck them !!!

    Ca te sort des remaster inutile de licence de mes cojones comme Horizon, ça te met sur PC des jeux comme Sackboy, par contre Bloodborne, à non pas question, on va le laisser dans son état dégueulasse PS4....
    rogeraf posted the 09/19/2025 at 02:03 PM
    Une suite effectivement Shanks serait positive, mais vu que Sony fait n'imp ces derniers temps, bcp des mauvais choix .... Rien de surprenant. Apres pour moi les vieilles licences a remettre en place aussi, les wipeout, les jack & dekter, le Drive club que j'avais bien aimé. Il ont le choix pourtant ! shanks
    nyseko posted the 09/19/2025 at 02:04 PM
    C'est pas le jeu multi sur Nintendo Switch 2, Bloodborne 2 ?
    patrickleclairvoyant posted the 09/19/2025 at 02:10 PM
    Marre de cette boîte
    djfab posted the 09/19/2025 at 02:11 PM
    negan altendorf : et si au contraire Sony écoutait les joueurs qui se sont plaints pour les remakes de TLOU et d'Horizon, que ça arrivait trop vite !? Si c'est le cas bein va falloir patienter du coup !
    tynokarts posted the 09/19/2025 at 02:34 PM
    Pourquoi pas en exclusivité au lancement de la PS6, ça serait sympa et malin
    shambala93 posted the 09/19/2025 at 02:48 PM
    Depuis 2019, les choix de Sony sont à chier.
    docteurdeggman posted the 09/19/2025 at 02:50 PM
    C’est vraiment incompréhensible :/

    Par ce que admettons qu’il prépare un remake type Demon’s Souls, c’est pas le fait de balancer un remaster sur cette gen qui empêchera ce remake de se vendre.
    naoshige11 posted the 09/19/2025 at 03:02 PM
    negan ça parait tout à fait plausible et un gros comme jeu de launch pour une nouvelle machine. Bluepoint a fait un taf de malade sur DS alors un Bloodborne dev par eux sous Decima en 4K/60 pour le lancement de la PS6 ça fera un raz de marée.
    naoshige11 posted the 09/19/2025 at 03:04 PM
    verseb faut pas oublier que tout les jeux que tu cites sont issues des Playstation Studio, Bloodborne c'est un partenariat avec From Software c'est peut-être pas aussi simple que ça.
    guiguif posted the 09/19/2025 at 03:13 PM
    naoshige11 Bloodborne appartient 100% a Sony tout comme Demon's Souls qui n'a pas eu besoin de l'aval de FromSoftware pour que son remake soit lancé.

    Après ptete que Playstation s'en tape vue les ventes moyennes du jeu à l'époque et du remake de Demon's Souls.
    wickette posted the 09/19/2025 at 03:17 PM
    Ils vont garder ça pour la ps6 s’ils sont intelligents

    Mais bon…ils ont fait beaucoup de mauvais choix cette gen je ne dis plus rien
    cyr posted the 09/19/2025 at 03:25 PM
    shanks Alors si maintenant le tôlier fait des titres put a click....
    L'erreur 504 ou 502, c'est pas dérangeant...
    grundbeld posted the 09/19/2025 at 03:31 PM
    Suffit de l’acheter sur PS4. Il est même jouable sur PS5 et pour une bouchée de pain. Bon après c’est triste pour les quelques PCistes du fond qui n’ont pas encore acheté le jeu depuis 10 ans mais c’est comme ça. Quoi ? Sony sont des mange-merde ? Oui on sait. Alors faut plus rien attendre d’eux. Tu veux jouer à BB ? Go version PS4.
    magneto860 posted the 09/19/2025 at 03:53 PM
    J'ai lu que Venom serait une exclu PS6 au lancement. Ca pourrait être la même pour Bloodborne Remastered. Pour vendre des PS6 à 1000 balles, ils vont devoir aligner les exclus c'est obligé...
    naoshige11 posted the 09/19/2025 at 03:55 PM
    guiguif la licence oui, et c'est fort possible qu'ils ont une copie du code source du jeu (c'est fini ces histoires de code perdu ça n'a plus de sens depuis des années) mais sans l’expertise technique de From Soft (suffit de faire des recherches pour savoir que le code est chaotique, même Lance McDonald qui avait bosser sur le patch 60fps non officiel affirme qu'il suffit pas de monter la résolution et les fps à cause du moteur trop dépendant de la PS4). Et FS ont largement de quoi faire pour se permettre de mettre une équipe avec Sony pour un portage ou un remaster de qualité.

    Ce qui pourrait être le plus probable c'est que, si y'a vraiment une team chez Sony qui bosse sur une mise à niveau du jeu, serait de repartir de zéro en prenant juste les assets 3D et le son et refaire tout le reste avec un nouveau moteur mais là encore, pour resté fidèle au jeu d'origine (surtout au niveau du gameplay) ça serait pas sérieux de bosser sans l'aval de From Soft.

    Donc oui, y'a probablement une volonté de la part de Sony de ne pas investir dans un projet casse gueule (trop d'attente, trop de hype, si tu répète le scénario de Demon's Soul ça va râler au portage fainéant et si tu change des trucs ça va râler sur le fait que ça colle plus à l'original) mais y'a sûrement d'autres éléments bloquant dans l'affaire.
    solarr posted the 09/19/2025 at 04:05 PM
    Il resterait à la postérité comme un jeu PS4 ; ça fait l'identité et le charme d'une console.
    Je ne suis pas pour les remaster ou remake.

    C'est devenu de l'argent facile que de faire des petites upgrades graphiques par ci par là : Ô Diable Satan

    thelastone gros lol...
    solarr posted the 09/19/2025 at 04:08 PM
    Que ces charognards (hormis les indés) foutent la paix aux oeuvres développées sur des plateformes dédiées. Sinon, adieu les musées.
    C'est mon côté puriste idéaliste.
    abookhouseboy posted the 09/19/2025 at 04:16 PM
    naoshige11 Je pense aussi que Sony sait que ce n'est pas possible de faire aussi bien sans l'implication de From Software.

    Et que From Software ne le ferait que contre une sortie multisupports (les éditeurs tiers ne sont clairement pas content des résultats de leurs exclus temporaires ou plus sur Playstation), ou contre un très gros chèque.
    mrpopulus posted the 09/19/2025 at 04:32 PM
    Allez vous faire foutre Sony
    mithrandir posted the 09/19/2025 at 04:45 PM
    C'est bien dommage, la d.a est sublime, avec les moyens d'aujourd'hui, il serait dingue visuellement
    guiguif posted the 09/19/2025 at 05:04 PM
    naoshige11 ça serait pas sérieux de bosser sans l'aval de From Soft.
    Ils l'ont pourtant deja fait avec Demon's Souls, pourquoi pas avec Bloodborne ?

    abookhouseboy Je pense aussi que Sony sait que ce n'est pas possible de faire aussi bien sans l'implication de From Software.
    Demon's Souls Remake.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo