Mais juste pour dire que c'est mort
Désolé mais merci pour les clics
Mais réellement, il a indiqué que pour s'être renseigné il y a encore peu vers des sources proches du dossier, Sony ne semble absolument avoir aucun plan autour de la franchise, que ce soit un remaster du 1 et encore moins un 2.
Et honnêtement... Je pige pas.
Même Bloodborne Remastered 4K/60FPS sur PC/PS5, tu fais pas 10 millions ok, mais tu fais un chiffre.
Le truc tu le renta sans problème c'est obligé.
Pourquoi bordel ?
Ils ont perdu le code source eux aussi ?
Ptéte qu'ils veulent nous refaire le coup de Demon's Souls et placer un remake de Bloodborne au launch PS6.
Why not.
Ou ptete simplement que Playstation c'est devenu une marque de merde qui écoute plus personne .
Au moins ma PS4 tourne encore quand je veux me refaire BB, Gravity Rush ou The Last Guardian. Jme demande si l’émulateur à fait des progrès.
Vivement qu'ils aient fini de payer les pots cassés de leur orientation GAAS pour qu'ils nous reproposent des trucs sympas ( enfin j'espère)
C'est fort possible, les mecs m'ont tellement dégouté que j'ai arrêté d'être fanboy
fuck them !!!
Ca te sort des remaster inutile de licence de mes cojones comme Horizon, ça te met sur PC des jeux comme Sackboy, par contre Bloodborne, à non pas question, on va le laisser dans son état dégueulasse PS4....
Par ce que admettons qu’il prépare un remake type Demon’s Souls, c’est pas le fait de balancer un remaster sur cette gen qui empêchera ce remake de se vendre.
Après ptete que Playstation s'en tape vue les ventes moyennes du jeu à l'époque et du remake de Demon's Souls.
Mais bon…ils ont fait beaucoup de mauvais choix cette gen je ne dis plus rien
L'erreur 504 ou 502, c'est pas dérangeant...
Ce qui pourrait être le plus probable c'est que, si y'a vraiment une team chez Sony qui bosse sur une mise à niveau du jeu, serait de repartir de zéro en prenant juste les assets 3D et le son et refaire tout le reste avec un nouveau moteur mais là encore, pour resté fidèle au jeu d'origine (surtout au niveau du gameplay) ça serait pas sérieux de bosser sans l'aval de From Soft.
Donc oui, y'a probablement une volonté de la part de Sony de ne pas investir dans un projet casse gueule (trop d'attente, trop de hype, si tu répète le scénario de Demon's Soul ça va râler au portage fainéant et si tu change des trucs ça va râler sur le fait que ça colle plus à l'original) mais y'a sûrement d'autres éléments bloquant dans l'affaire.
Je ne suis pas pour les remaster ou remake.
C'est devenu de l'argent facile que de faire des petites upgrades graphiques par ci par là : Ô Diable Satan
thelastone gros lol...
C'est mon côté puriste idéaliste.
Et que From Software ne le ferait que contre une sortie multisupports (les éditeurs tiers ne sont clairement pas content des résultats de leurs exclus temporaires ou plus sur Playstation), ou contre un très gros chèque.
Ils l'ont pourtant deja fait avec Demon's Souls, pourquoi pas avec Bloodborne ?
abookhouseboy Je pense aussi que Sony sait que ce n'est pas possible de faire aussi bien sans l'implication de From Software.
Demon's Souls Remake.