Jeux Video

Mais juste pour dire que c'est mortDésolé mais merci pour les clicsMais réellement, il a indiqué que pour s'être renseigné il y a encore peu vers des sources proches du dossier, Sony ne semble absolument avoir aucun plan autour de la franchise, que ce soit un remaster du 1 et encore moins un 2.Et honnêtement... Je pige pas.Même Bloodborne Remastered 4K/60FPS sur PC/PS5, tu fais pas 10 millions ok, mais tu fais un chiffre.Le truc tu le renta sans problème c'est obligé.Pourquoi bordel ?Ils ont perdu le code source eux aussi ?