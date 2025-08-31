« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
1) Day One
2) Plus tard, mais c'est sur que je le prendrais
3) J'attends les tests
4) Il ne m'intéresse pas Si vous pouviez indiquer la plateforme, ça serait intéressant.
Bonus :
Daemon X Machina : Titanic Scion sort cette semaine
Si vous pouviez indiquer la plateforme, ça serait intéressant.
Cronos : The New Dawn sort cette semaine
Si vous pouviez indiquer la plateforme, ça serait intéressant.
https://github.com/clshortfuse/renodx/discussions/230
Les 2 autres jeux, ça sera 3., j'attends les retours.
surtout que le prix a leak = 19.99$
Si ça se trouve, ils se sont complètement ratés à la cyberpunk et ont trop peur que les testeurs et le bouche à oreille ne leur crée du tord.
Cronos, why not, mais plus tard et moins cher.
Comme je ne sais pas ce que tu as déjà configuré, je te conseille vivement ce tuto complet sur l'injection de HDR dans les jeux sous windows, le mod que je linkais "RenoDX" y est abordé aussi, ça se fait avec Reshade : https://www.youtube.com/watch?v=BiMkj-IFg5s
Daemon x machina - 4
Cronos - 4