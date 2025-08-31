profile
Hollow Knight Silksong
3
Likers
name : Hollow Knight Silksong
platform : PC
editor : N.C
developer : Team Cherry
genre : action
other versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5871
visites since opening : 9778519
nicolasgourry > blog
all
Hollow Knight : Silksong sort cette semaine


1) Day One
2) Plus tard, mais c'est sur que je le prendrais
3) J'attends les tests
4) Il ne m'intéresse pas
Si vous pouviez indiquer la plateforme, ça serait intéressant.

Bonus :



Daemon X Machina : Titanic Scion sort cette semaine
1) Day One
2) Plus tard, mais c'est sur que je le prendrais
3) J'attends les tests
4) Il ne m'intéresse pas
Si vous pouviez indiquer la plateforme, ça serait intéressant.



Cronos : The New Dawn sort cette semaine
1) Day One
2) Plus tard, mais c'est sur que je le prendrais
3) J'attends les tests
4) Il ne m'intéresse pas
Si vous pouviez indiquer la plateforme, ça serait intéressant.
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 08/31/2025 at 04:00 PM by nicolasgourry
    comments (30)
    guigui59 posted the 08/31/2025 at 04:01 PM
    2 sur switch 1
    micheljackson posted the 08/31/2025 at 04:04 PM
    1 sur Steam avec le HDR de RenoDX
    https://github.com/clshortfuse/renodx/discussions/230
    playshtayshen posted the 08/31/2025 at 04:06 PM
    Silksong m'intéresse vraiment pas. Chronos pour moi
    kinectical posted the 08/31/2025 at 04:12 PM
    Day one sur le gamepass sur ma SX et sûrement pendant le mois de septembre je vais l’acheter si je voit que je n’achète pas Dying Light The Beast a sa sorti j’achète Hollow Knight
    forte posted the 08/31/2025 at 04:14 PM
    Day One sur PS5, et à sa sortie boite.
    mrvince posted the 08/31/2025 at 04:14 PM
    Day one. Je fais parti de ceux qui ont fait Hollow Knight a sa sortie donc je vous parle pas de l'attente . On verra si ca a valu le coup ou pas... Je pense le prendre sur Switch 2.
    kisukesan posted the 08/31/2025 at 04:17 PM
    Day one et plus tard en cartouche
    ziggourat posted the 08/31/2025 at 04:25 PM
    Day one sur Switch 2 et idem, plus tard en cartouche pour ma collection
    51love posted the 08/31/2025 at 04:27 PM
    1. silksong day one, peu importe le prix.


    Les 2 autres jeux, ça sera 3., j'attends les retours.
    malroth posted the 08/31/2025 at 04:36 PM
    day one Silksong sur Steam

    surtout que le prix a leak = 19.99$
    ravyxxs posted the 08/31/2025 at 04:36 PM
    2,je viens de commencé le premier...
    wazaaabi posted the 08/31/2025 at 04:37 PM
    1 sur Switch 2
    bennj posted the 08/31/2025 at 04:53 PM
    Testé Cronus à la Gamescom et c'était une énorme déception pour moi. J'espère que c'était juste la démo et qu'elle n'était pas représentative du jeu car sinon c'est du Dead Space version wish...
    hypermario posted the 08/31/2025 at 04:57 PM
    Faut que je fasse le Premier avant..
    nuage posted the 08/31/2025 at 04:59 PM
    Jour 1.
    clivekunn posted the 08/31/2025 at 05:24 PM
    Day one sur Switch 1 pour moi
    pcsw2 posted the 08/31/2025 at 05:31 PM
    Chronos Day on , pour hollow knight il me faut faire le 1er avant je pense .
    aozora78 posted the 08/31/2025 at 05:42 PM
    Peut-être plus tard pour Silksong, j'attendrais d'en voir un peu plus.
    sonilka posted the 08/31/2025 at 05:50 PM
    Jour 1.
    akinen posted the 08/31/2025 at 05:50 PM
    Je crois que c’est bien la première fois depuis plus de 10 ans, qu’il m’est impossible de précommander un jeu que j’suis sur de vouloir acheter.

    Si ça se trouve, ils se sont complètement ratés à la cyberpunk et ont trop peur que les testeurs et le bouche à oreille ne leur crée du tord.
    spazer posted the 08/31/2025 at 05:56 PM
    Day one, j'ai tellement saigné le premier qui est une pure merveille.
    keiku posted the 08/31/2025 at 06:16 PM
    si c'est 20 euro je le prendrais day one sinon je le prendrais après avoir fini ma saison de poe2
    5120x2880 posted the 08/31/2025 at 06:39 PM
    micheljackson Le rendu de dingue, j'ai toujours trouvé le rendu trop lisse, je met le mod en favori
    arquion posted the 08/31/2025 at 06:44 PM
    5120x2880 micheljackson vous installez ça comment ?? merci
    flom posted the 08/31/2025 at 06:49 PM
    1) day one. Forcement. Ça fait peut etre 8 ans que j ai pas autant attendu une sortie.
    fiveagainstone posted the 08/31/2025 at 06:54 PM
    D1 pour Silksong et DxM2 avec la démo qui m'a plutôt saucé.
    Cronos, why not, mais plus tard et moins cher.
    micheljackson posted the 08/31/2025 at 09:13 PM
    arquion
    Comme je ne sais pas ce que tu as déjà configuré, je te conseille vivement ce tuto complet sur l'injection de HDR dans les jeux sous windows, le mod que je linkais "RenoDX" y est abordé aussi, ça se fait avec Reshade : https://www.youtube.com/watch?v=BiMkj-IFg5s
    arquion posted the 08/31/2025 at 09:16 PM
    micheljackson ok merci, je regarderai ça demain.
    kalas28 posted the 09/01/2025 at 02:53 AM
    2 pour silksong ps5. trop de vrais nouveautés pour prendre un 1.5/dlc. on verra une fois sortie si c'est autre chose mais hell is us et chronos me botte plus pour le moment.
    yukilin posted the 09/01/2025 at 06:21 AM
    Silksong - 1 Switch.
    Daemon x machina - 4
    Cronos - 4
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo