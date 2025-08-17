Et une mine d'or pour le retro gaming plus tard ?



Bon, sous ce titre très putaclic que ne renierais pas JC et son ex (ou toujours ensemble pour leur gosse et on va pas se mentir, surtout pour b****r) se cache une réflexion que je me suis fait avec des potes.



En effet, on peut pas dire que les sortie de jeux indé (ou pas) en physique sur Xbox soit monnaie courante (et on sait tous que ça ne va pas s'arranger).

Les derniers exemples sont facilement trouvable : pas de version physique pour le nouveau Shinobi, idem pour mortal kombat legacy kollection, Like A Dragon Pirate est dispo en physique aux USA mais pas en Europe (et je pourrais continuer), alors que ces titres sont/ seront dispo sur Switch/Switch 2 et/ou ps5 sans aucuns soucis.



Du coup, si on veux des versions physique de certains titres, pas trop le choix, Limited Run avec tout ce que ça implique (voir import dans certains cas) mais avec les taxes de Trump on sait bien que ça va etre une belle douille dans le futur) ou alors en demat et tu fermes ta gueule.



Mais quand cette génération de consoles deviendra du retro gaming (sans doute plus vite qu'on ne le pense), les prix de ces versions vont-ils explosés (sans atteindre le niveau d'un Metal Slug ou d'un Kizuna's Encounter AES on est d'accord) ou bien seront-ils des jeux sans valeur qui ne vaudront que dalle (j'en doute assez fortement).



A vous qui jouez sur Series X (vous n'êtes pas seul, moi aussi je joue sur ce support), vous achetez sur Limited Run ou bien vous avez basculé au demat (et si oui, à quel ratio etes vous, je suis assez curieux de savoir si vous faites partie de la jeune génération (Demat en majoritéà ou bien de la vieille école -comme moi- qui préfère la galette (quitte à payer un peu plus cher)?