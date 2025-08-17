Shred Up
Limited Run, la seule option pour les joueurs Xbox ?
Et une mine d'or pour le retro gaming plus tard ?

Bon, sous ce titre très putaclic que ne renierais pas JC et son ex (ou toujours ensemble pour leur gosse et on va pas se mentir, surtout pour b****r) se cache une réflexion que je me suis fait avec des potes.

En effet, on peut pas dire que les sortie de jeux indé (ou pas) en physique sur Xbox soit monnaie courante (et on sait tous que ça ne va pas s'arranger).
Les derniers exemples sont facilement trouvable : pas de version physique pour le nouveau Shinobi, idem pour mortal kombat legacy kollection, Like A Dragon Pirate est dispo en physique aux USA mais pas en Europe (et je pourrais continuer), alors que ces titres sont/ seront dispo sur Switch/Switch 2 et/ou ps5 sans aucuns soucis.

Du coup, si on veux des versions physique de certains titres, pas trop le choix, Limited Run avec tout ce que ça implique (voir import dans certains cas) mais avec les taxes de Trump on sait bien que ça va etre une belle douille dans le futur) ou alors en demat et tu fermes ta gueule.

Mais quand cette génération de consoles deviendra du retro gaming (sans doute plus vite qu'on ne le pense), les prix de ces versions vont-ils explosés (sans atteindre le niveau d'un Metal Slug ou d'un Kizuna's Encounter AES on est d'accord) ou bien seront-ils des jeux sans valeur qui ne vaudront que dalle (j'en doute assez fortement).

A vous qui jouez sur Series X (vous n'êtes pas seul, moi aussi je joue sur ce support), vous achetez sur Limited Run ou bien vous avez basculé au demat (et si oui, à quel ratio etes vous, je suis assez curieux de savoir si vous faites partie de la jeune génération (Demat en majoritéà ou bien de la vieille école -comme moi- qui préfère la galette (quitte à payer un peu plus cher)?
    momotaros
    posted the 08/17/2025 at 08:41 PM by kenjushi
    comments (10)
    shanks posted the 08/17/2025 at 09:23 PM
    Si tu veux un début de réponse :
    https://www.ebay.com/itm/226902028184

    Oui, certains jeux Xbox à tirage forcément très limité risquent de valoir une fortune avec les années.
    nicoliafox posted the 08/17/2025 at 09:38 PM
    Personnellement, ma console principale est la Xbox Series X. Je suis plutôt physique a la base et très collectionneur, mais depuis que joue a nouveau (pause d'environ 10 ans), je prends essentiellement du démat en promo.

    Après tu t'inquiète du marché du retro, mais l'immense majorité des gamers en on rien a foutre de Xbox. Ca solutionne le problème.
    momotaros posted the 08/17/2025 at 09:39 PM
    Ce site est incroyable
    nicoliafox posted the 08/17/2025 at 09:41 PM
    Et pour répondre au sujet de Limited Run en particulier, j'ai envisagé mais non: trop cher, trop long a attendre, trop peu d'intérêt si on est juste joueur et pas collectionneur hardcore. J'ai personnellement pas spécialement envie de me ruiner pour une cd que je vais utiliser et laisser creuver dans sa boite pendant 20 ans ensuite.
    guiguif posted the 08/17/2025 at 09:45 PM
    Le marché Xbox physique c'est de la grosse niche, je doute que les jeux explosent en cote et même pour les rares qui sont deja cher, peu de chance que ça se vende beaucoup.
    Pourquoi claquer 850 balles dans un exemplaire Xbox comme dans le lien de Shanks si la version PS5 coute 20 balles ?

    Le monde de la Neo Geo est un monde a part, ce n'est pas comparable. Les jeux ont toujours coutés cher et surtout ya un rapport a l'objet que tu n'as pas avec les Blu-Ray.
    Ptete que si la prochaine Xbox a toujours un support BR, qu'elle est retro et que la console cartonne, yaura un vrai regain d’intérêt pour les edition physiques SX et une vrai chasse chez les collectionneurs, mais sinon...
    keiku posted the 08/17/2025 at 10:08 PM
    En vrai je suis pas sur, parce que sur xbox bein les prochaine console risque d'être toute sans lecteurs voir disparaitre, et vu que les series demande une connexion internet pour pouvoir jouer au jeu même en physique (du moins pour les valider sur ta console) une fois la prochaine gen débarquée (ou s'il s’arrête de faire du hardware) microsoft risque de vite mettre fin a ses services autre que le gamepass, y compris la validation des jeux sur séries... allez ils laisseront peut être encore passer une gen ou 2 mais un jour ou l'autre la validation ne marchera plus et la tous les disque seront a jeter...

    alors oui tu pourras toujours passer par le hack de la console mais dans ce cas la autant jouer sur pc... du coup je pense que tu va avoir une énorme montée des prix pendant une gen ou 2 puis une chute extraodinaire , du a l'obsolescence programmée de la console
    nicoliafox posted the 08/17/2025 at 10:11 PM
    "et vu que les series demande une connexion internet pour pouvoir jouer au jeu même en physique"

    C'est surtout absolument faux comme affirmation.
    keiku posted the 08/17/2025 at 10:17 PM
    nicoliafox
    http://www.frandroid.com/marques/microsoft/799657_xbox-series-x-pourquoi-les-jeux-xbox-one-demandent-une-connexion-la-premiere-fois
    keiku posted the 08/17/2025 at 10:22 PM
    nicoliafox Aussi, il faudra toujours une connexion Internet pour installer des jeux, même ceux qui ne sont pas multijoueurs

    c'est dans ton article aussi
    altendorf posted the 08/17/2025 at 10:40 PM
    Limited Run c'était bien a leur début, maintenant c'est tellement nul a chier
