Maintenant que Microsoft et Sony ont décidé de se centrer sur leur écosystèmes, le dernier constructeur de console a l'Ancienne est Nintendo qui est donc le vainqueur par défaut.
A présent Nintendo a le champ libre pour se centrer sur le Gameplay de leurs jeux, prendre tout leurs temps pour faire les Mario et Zelda Exclu NS2 parfait, sortir Xenoblade Chronicles IV, Metroid Prime 4 .....
Ou ils vont juste profiter de leur monopole, mettre le Online a 25 balles par mois, être super radins sur la sortie de jeux Gamecube, interdire les mobs et les fangames, les fansarts, interdire le compétitif sur leurs jeux, les jeux d'occasion.
Présurer Gamefreak pour qu'ils sortent la 10 G en 2026, 10 G qui aura la gueule de Pokémon Colosseum.
Et nommer Link49 président de la France, donc la première loi sera l'achat pour chaque Fr d'une console ND2. Un agent de gouvernement surveillera également que nous jouent a notre N2S exactement comme prévu par Nintendo.
...... Ah on dirait que Nintendo a acheté Disney, on aura donc Mickey dans le prochain Smash Bross.
Certains s'imaginent Nintendo contraint d'ici 1 à 2 génération de sortir leur jeu sur PC pour amortir les coups de développement, mais à ce moment là Nintendo passera autant full éditeur tiers car il leur sera impossible de vendre des consoles et ce scénario n'arrivera pas de si tôt. Nintendo sera en mesure de sortir demain une NS3 plus performante encore avec les composants d'aujourd'hui (dixit la philosophie de Gunpei Yoko).
lazer C'est une boutade, faut voir ça comment ça. Histoire de déchainer les fanboys quelque soit la marque.