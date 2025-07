En effet dans le rapport du dépot de plainte de Sony pour plagiat contre Tecent, on apprends que la franchise Horizon a dépassé les 38 millions de ventes ( pas précisé quand ce palier a été atteint).La dernière mise à jour était en mai 2023, avec 32.7 millions.Quel véritable succès, bravo pour l'équipe

posted the 07/28/2025 at 07:39 PM by lightning