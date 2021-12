Je continue mes articles sur Horizon, voici les 2 précédents :Tout était prévu : https://www.gamekyo.com/blog_article456428.html Le Démon de Métal : https://www.gamekyo.com/blog_article456973.html Résumé des dates importantes avant les évènements du jeu.- Une unité de robots pacificateurs de l'entreprisedevient autonome, cesse de répondre aux commandes et aux codes de désactivation. La situation est apocalyptique. Les robots se multiplient de façon exponentielle et leur conversion de la biomasse, qui était auparavant une mesure d'approvisionnement d'urgence en carburant, est devenue leur méthode de ravitaillement par défaut. La colonie, connue sous le nom de lava dépouiller la planète entière de sa vie en à peine 15 mois.- L'armée déclenche l'opération. Bien qu'ayant pleinement conscience que l'humanité n'a aucune chance contre les machines, les hauts gradés militaires laissent croire le contraire aux soldats et aux millions de civils enrôlés de force. L'opération n'avait pour but que de ralentir au maximum l'avancée des machines, dans l'espoir de gagner du temps afin de mener à bien un autre projet.Le projet. Ce projet consiste à sélectionner des humains "Alpha" pour être mis à l’abri dans un bunker, afin d'y développer et créer une intelligence artificielle capable de casser les codes de désactivation des robots et, une fois fait, terraformer la planète pour y permettre à nouveau la vie., la plus imminente scientifique de l'époque, a pousséà financer le projet, le menaçant de dévoiler la vérité dans le cas contraire, le rendant publiquement coupable de l'extinction de l'humanité.En parallèle, le projet: un vaisseau spatial coloniale dont la construction avait débutés dans les années 2040 en réponse à l'escalade de la crise climatique, puis abandonné en 2057 en raison de conflits financiers, est racheté quelques années plus tard par Far Zenith. Le calendrier s'est accéléré lorsque la connaissance de la peste de Faro est devenue publique.Ce vaisseau, aux côtés du projet Aube Zéro, était considéré comme la solution la plus probable pour sauver le monde. Le navire était équipé d'une version alpha d’, un programme contenant tous le savoir technologique, scientifique et culturel de l'humanité.- L'I.A. du projet Aube Zéro prend vie et se nomme Gaïa. Elisabet Sobeck et Ted Faro se disputent sur l'installation d'un système de sécurité :. Gaïa elle-même accepte volontairement comme une précaution nécessaire.- l'Odyssée est lancé hors de l'orbite terrestre mais les moteurs à impulsion d'antimatière ont une défaillance : alors qu'il s’apprêtait à quitter le système solaire, le vaisseau explose, laissant le projet Aube Zéro comme seul espoir.- Date estimée de l'effondrement complet de l'oxygène atmosphérique, après quoi le personnel militaire aura besoin d'appareils respiratoires pour œuvrer en extérieur et les civils ne pourront survivre qu'au sein de structures scellées.- Alors que le fléau Faro commence à anéantir les derniers vestiges de vie sur terre, le Centre de Commandement Robotique, dernier rempart face à l'invasion des machines, est attaqué par cinq Titans de classe Horus. Le général donne son témoignage et ses adieux définitifs à Sobeck, ce qui sera intégré à Apollon.Le complexe Gaïa se scelle mais une anomalie de l'une des trappes est détecté, ce qui permet à un signal de s'échapper, alertant les robots Faro. Elisabet Sobeck s'équipe d'une combinaison d'environnement blindée et réussi à fermer la trappe, mais reste bloquée à l'extérieur.Ted Faro à un comportement de plus en plus erratique qui atteint son apogée quand il efface toute la base de données d'Apollon et tue tout les Alphas du complexe Gaïa après les avoir enfermés dans une pièce et en évacuant l'oxygène.- Date estimée de l'extinction des populations humaines exposées.- Date estimée de l'extinction des organismes terrestres macrobiotiques.- Année estimée de l'extinction de la vie marine.- Année estimée pour que Gaïa décrypte et crée les codes de désactivation de la colonie de machines et construise les réseaux de transmission Minerve pour les diffuser. Gaïa commence la construction des Creusets, afin d'y fabriquer des machines pacifiques et capables de participer à la terraformation.- Année estimée pour que le processus de terraformation en soit au niveau minimum capable d'assurer la vie.- Année estimée pour que les berceaux (des bunkers entièrement automatisés) commencent à gester artificiellement des humains, à les élever et à les éduquer via les systèmes d'éducation et d'archives d'Apollon.- Année estimée, où les humains peuvent commencer à repeupler le monde. Les berceaux ouvrent leurs portes.- Les événements d'Horizon Zero Dawn commencent.- Un mystérieux signal est envoyé à Gaïa qui fait que ses fonctions subordonnées deviennent conscientes d'elles-mêmes. La sous-fonction Hadès tente de stopper le processus de terraformation et de détruite tout ce qui a été fait, éradiquant à nouveau toute forme de vie. Gaïa lance une autodestruction du réacteur du complexe pour empêcher Hadès de prendre le contrôle.La montagne contenant le complexe Gaïa est détruit dans une explosion massive connue sous le nom de Sacrifice de Gaïa.Lecommence : les machines sous le contrôle de Gaïa perdent les liens de commandement et de contrôle et deviennent plus hostiles. Des machines plus dangereuses et plus orientées pour le combat commencent à apparaître.Le même jour, le berceau "Ilithyie E9" reçoit l'ordre de commencer la gestation de #LK1A1-4510.- Aloy est né dans le berceau Ilithyie E9 - Couveuse 1. Elle est recueillie par des membres de la tribu Nora, mais ensuite rejetée, et devient une paria. Aloy est confiée à Rost, paria lui aussi.- Aloy tombe dans une ruine souterraine et obtient un Focus, système de réalité augmentée très avancé.- Le jeu commence. Aloy se rend au Cœur de la Mère pour participer à l'Éclosion, une épreuve rituelle qui lui permettrai en cas de victoire de ne plus être considérée comme une paria. Mais les guerriers de l'Éclipse massacrent les participants et tentent d’assassiner Aloy. Rost se sacrifie pour la sauver.Après trois jours de sommeil, Aloy se réveille dans la montagne de la Toute-Mère. Alors qu'elle enquête sur un focus de l'Éclipse qu'elle a ramené du massacre de l'Éclosion, Aloy trouve des instructions holographiques indiquant qu'elle est une "Entité" qui doit être éliminée.Aloy commence son voyage dans le monde extérieur aux Terres Sacrées, à la recherche de la vérité qui l'amènera à découvrir le projet Aube Zéro.A la fin du jeu, cette quête de la vérité n'est pas terminée, si Aloy a obtenu quelques réponses lors de sa première aventure, c'est loin d'être fini et il reste encore des questions en suspens.Notament le fameux signal qui a dérèglé Gaïa et est responsable du dysfonctionnement des machines.La quête annexequi nous emmène dans un petit campement Banuk où les machines y sont dociles et paisibles, nous fait découvrir un appareil ancien, une sphère de 3m d'envergure qui semble être tombé du ciel, il propage un signal non identifié, d'origine inconnue, et qui modifie le comportement des machines en les rendant pacifiques.Quand Aloy le scanne grâce à son focus voici ce qu'il analyse : Artefact inconnu, un processeur de conception avancée, très endommagé. Détection d'un fragment de code corrompu, datant d'environ 20 ans :Le signal vers gaïa et cette sphère date de la même période.Qui a envoyé ces signaux contradictoires ? Avec quelle technologie et pourquoi ?Le vaisseau Odyssée a-t-il vraiment explosé ? Ou juste disparu des radars ?Et bien sûr, il reste Hadès en la possession de Sylens. Que va-t-il en faire ?Bref, vivement Forbidden West !