est le nom donné à l'intelligence artificielle principale du système de terraformation créée par le projet Aube Zéro, sa mission est de restaurer la vie sur terre après son éradication par la peste Faro. Dans la mythologie grecque, Gaïa est l'ancêtre de toutes les divinités, elle est la déesse primordiale de la Terre et la Mère ancestrale de toute vie. La "Toute-Mère" comme l'appelle la tribu Nora. Elle est composée de 9 sous fonctions.forçage brutal des codes de désactivation de la peste Faro. Construction de tours de transmission pour diffuser les codes d'arrêt, pirater les anciens robots, respectivement les Porte-morts, les Corrupteurs, et les Démons de métal pour les mettre hors d'état de nuire. Minerve est la déesse de la guerre, de la stratégie du combat et de l'intelligence.création et fabrication de nouvelles machines de terraformation dans les Creusets. C'est le dieu de la forge et du travail des métaux.détoxification de la terre et de son atmosphère (notamment grâce aux Oiseaux-tempêtes). Dans la mythologie il est l'incarnation primordiale du Ciel dans ses parties supérieures où l'air est plus pur, celui respiré par les dieux.épuration de l'eau, des mers et des océans (rôle notamment des Carapateurs). Il doit son nom au dieu de la mer.reconstitution et réintroduction d'espèces florales terrestres à partir de stocks génétiques préservés (responsabilité des fleurs de métal). Doit son nom à la déesse de l'agriculture.reconstitution de la faune et réintroduction d'espèces animales à partir de stocks génétiques préservés. Déesse de la nature sauvage.réintroduction de l'espèce humaine via le clonage et l'élevage d'humains à partir de stocks génétiques dans les installations des berceaux. Elle est la déesse de l'enfantement.l'éducation des nouvelles générations d'humains, restitution de la mémoire, archives de l'histoire et de la culture humaine et de tout le savoir scientifique et technologique. Il a été nommé d'après la divinité grecque et romaine éponyme, dieu protecteur de la connaissance.système de sécurité. Annule toute tentative de terraformation infructueuse, inverse le processus si la biosphère créée ne permet pas de maintenir la vie, afin que Gaïa puisse faire une autre tentative. Dieu grec des enfers.Chacune des neuf fonctions subordonnées a été développée par un ingénieur principal du projet Aube Zéro appelé "Alpha". Ils étaient des experts mondialement reconnu dans le domaine dans lequel le sous-programme fonctionnait. Gaïa elle-même a été créée par le chef de projet Aube Zéro, le Dr Elisabet Sobeck.est une autre IA, moins évoluée que Gaïa, créée et conçue pour diriger un complexe souterrain capable de stabiliser la Caldeira de Yellowstone et l'empêcher d'entrer en éruption. On la rencontre dans le DLC Frozen Wilds. Cyan est l'acronyme de Caldeira of Yellowstone Analytic Nexus.Même si Cyan est moins développée que Gaïa, elles sont toutes deux très intelligentes, capables d'émotions et d'empathie, et par conséquent enfreignent la Loi Turing votée en 2044.Cette loi a réglementé les IA et les a empêchées d'être suffisamment intelligentes pour atteindre une pleine sensibilité. L'intelligence d'une IA a été mesurée en unités également appelées "Turing", 1.0T étant la limite où il deviendrait impossible de distinguer une IA d'un humain dans un test de Turing. Sobeck exprime d'ailleurs son enthousiasme pour l'intelligence en croissance rapide de Gaïa, qui a rapidement dépassé le record de 1,38T et en a fait l'IA la plus puissante jamais créée.Près de 1000 ans après la mise en ligne de Gaïa, un mystérieux signal externe a transformé ses neuf fonctions subordonnées en agents libres, y compris Hadès.Incapable de repousser Hadès, Gaïa a eu recours à l'autodestruction, mais Hadès a créé et libéré un virus qui a détruit le codage qui le liait à l'installation et s'est échappé. Le virus a également fait de même avec les autres fonctions subordonnées, leur permettant également de s'émanciper.En devenant de véritables IA autonomes, elles ont continué à accomplir les missions pour lesquelles elles ont été créées. Mais cette fois sans Gaïa pour les diriger et les coordonner, elles ne prenaient plus en compte les autres prérogatives.Gaïa est détruite, Minerve a terminé sa mission, Apollon a été effacé par Ted Faro. Quant aux autres fonctions, on en sait peu de choses. Elles ont sans doute continué à faire ce qu'elle était censée faire, ou se sont mises en sommeil, ne provoquant pas de graves problèmes.Sauf Héphaïstos, "l'ingénieur" des machines, qui est devenu hostile aux humains du nouveau monde. Ceux-ci ignoraient les origines ou le but des machines et avaient commencé à les chasser pour des pièces et des ressources.Considérant les humains comme un menace pour la nouvelle biosphère entretenue par les machines, et sans Gaïa ni Ilithyie pour le réguler, il a reprogrammé les machines de ses Creusets pour attaquer les humains, ce qui a déclenché le phénomène connu parmi les tribus sous le nom de Dysfonctionnement. Il s'est mis à concevoir de nouvelles machines taillées pour le combat, dont le but n'est plus de terraformer la planète, mais de protéger les autres machines et de tuer quiconque s'en approcherait.Il a aussi piraté Cyan et utilisé sa base souterraine pour construire de nouvelles machines encore plus dangereuses, plus rapides, plus puissantes, au blindage plus solide, et beaucoup plus agressives.Les membres de la tribu Banuk pensent que c'est une mystérieuse entité appelée Daemon qui a corrompu les machines présentes sur le territoire, et sont connues par les Banuk sous le nom de machines Daemoniaques.Après que Aloy ait vaincu le Daemon et libéré Cyan, cette dernière a noté que même si les tribus arrêtaient de chasser les machines, cela n'aurait aucun sens pour Héphaïstos, et a conclu que la reconstruction et le redémarrage de Gaïa est la seule solution efficace pour en reprendre le contrôle.Pendant ce temps, Hadès était déterminé à détruire la nouvelle biosphère créée par Aube Zéro. Même si cela n'est pas nécessaire car la vie est bien de nouveau possible, c'est la seule fonction pour laquelle il a été conçu. Il a trouvé refuge dans le noyau informatique encore fonctionnel des restes d'un Titan Horus échoué au plus profond de la jungle.Piégé et incapable de se déplacer ou d'interagir avec l'environnement, Hadès a commencé à diffuser un signal dans l'espoir que quelqu'un le détecterait et lui viendrait en aide. Dans ce monde technologiquement primitif, cela était hautement improbable.C'était sans compter sur Sylens. Chercheur autoproclamé, il était profondément obsédé par les connaissances et la technologie des humains de l'ancien monde. Des années d'exploration lui ont permis la découverte et l'utilisation d'un Focus avec lequel il a détecté le signal de Hadès.Sylens obtenait des informations sur l'ancien monde par Hadès, et en échange apprenait à Hadès le monde dans lequel il se trouvait. C'est comme ça qu'il a appris l'existence de la tour de communication (connue sous le nom de "la Flèche") que Minerve avait utilisée pour diffuser les codes d'arrêt de la peste de Faro dans le monde entier.Il entendait utiliser ce réseau pour diffuser un nouveau signal qui réactiverait les robots tueurs de Faro. Il s'est servi de Sylens pour faire croire à la tribu des Carja de l'Ombre (en guerre et vaincus par les Carja du Soleil) qu'il était le Diable de leur religion, l'Ombre enfouie, afin de les inciter à former le culte Hadès et la secte de l’Éclipse.En voyant Aloy, son apparence a alarmé l'IA, elle avait une ressemblance frappante avec la créatrice de Gaïa. Cette ressemblance était bien trop grande pour n'être qu'une simple coïncidence, en effet Aloy était son clone génétique, elle aurait donc la même empreinte digitale et serait donc également en mesure de pénétrer dans le bunker encore intact de Gaïa et d'activer la dérogation qui avait le pouvoir de purger Hadès de Aube Zéro. Supposant ainsi correctement que son existence était pour lui une menace extrême, Hadès a immédiatement ordonné à l’Éclipse de la tuer.Face à leur échec, Hadès a tenté lui-même d'éliminer Aloy, en prenant le contrôle d'un Porte-Morts lourdement armé. Aloy a remporté le combat et a purgé Hadès mais il n'a pas été détruit. Il quitte alors son noyau désormais inutile et se dirige dans le ciel vers l'Ouest Prohibé. Ici, au sommet d'une mesa, Sylens scrutait le ciel dans l'expectative, portant un appareil en forme de lanterne. Il a regardé Hadès alors qu'il modifiait sa trajectoire et volait directement dans l'appareil. D'un ton satisfait, Sylens demanda à son nouveau prisonnier s'il se souvenait de lui, et songea qu'il avait beaucoup d'informations à en tirer, comme par exemple qui avait envoyé le signal qui l'avait réveillé en premier lieu. Dans l'intention d'obtenir les réponses de l'IA emprisonnée, Sylens se dirigea vers l'épave d'un autre Titan Horus, impatient de commencer l'interrogatoire.