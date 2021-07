Le Titan Horus (nom de code FAS-BOR7 Horus), appelé Démon de Métal par les tribus, était fabriqué par la société Faro, développé dans le cadre de sa gamme de robots de combat "pacificateurs" et conçu pour fonctionner en essaims similaires à ceux de certains insectes.Les Horus étaient les "reines" colossales d'un essaim, reproduisant d'autres robots (les Corrupteurs et les Portes-Morts) ainsi qu'eux-mêmes, en nombre qui submergeait invariablement toute force ennemie. De plus, ils étaient eux-mêmes de formidables machines de combat, capables de détruire d'énormes fortifications adverses.En cas d'urgence ou de pénurie d'énergie, ils pouvaient consommer de la biomasse comme combustible.En 2064, un essaim a subi un bug qui l'a fait devenir une entité indépendante, ne répondant qu'à lui-même. L'essaim s'est retourné contre le personnel de l'entreprise, a ignoré les codes d'arrêt et s'est répliqué à un rythme extrême, passant par défaut à la conversion de la biomasse comme source de carburant.L'essaim a été appelé la peste Faro et a commencé à consommer sans relâche la biosphère, éradiquant finalement toute forme de vie et rendant la terre stérile. Sans aucune chance de contenir ou de reprendre le contrôle de l'essaim, le projet Zero Dawn a été mis en œuvre pour finalement forcer les codes de désactivation de l'essaim, arrêter les robots, terraformer la terre ravagée et rétablir la vie après son extinction.Les Horus se comptaient par milliers, et sont restés là où ils sont tombés lorsqu'ils ont été finalement désactivés.Des siècles passèrent. Zero Dawn, géré par son intelligence artificielle GAIA, a réussi à terraformer la planète et à rétablir la vie, y compris l'humanité. Les nouveaux humains vivant des existences tribales primitives (APOLLON, la fonction subordonnée de GAIA responsable de fournir la connaissance du monde antique à la nouvelle génération d'humains, ayant été effacé par Ted Faro).Les épaves titanesques des Horus sont devenus des légendes tribales et des croyances religieuses pour les différents peuples, leur réelle utilité leur étant inconnue. La tribu de l’Éclipse, vouant un culte à HADES (l'IA antagoniste de GAIA) tente de les réactiver. Celui dans lequel HADES s'est réfugié disposait toujours d'un noyau informatique fonctionnel.La réactivation d'un seul Démon de Métal serait sans aucun doute une menace existentielle pour la biosphère restaurée. S'ils ont pu submerger les armées du 21e siècle, on peut logiquement supposer que les peuples technologiquement primitifs du nouveau monde, n'auraient aucun espoir de l'empêcher de créer une seconde peste Faro.Les Démons de Métal sont colossaux et ressemblent à un scorpion de mer avec en plus d'immenses tentacules. Ils se tiennent sur dix pattes : quatre longues pattes soutenant la "queue" segmentée, tandis que six pattes plus courtes soutiennent l'avant du châssis principal. Ils sont équipés de tentacules massifs, chacun dotés d'une énorme perceuse, conçue pour pénétrer dans les bunkers lourdement blindés. Ils sont sans aucun doute les plus grandes machines connues pour avoir jamais existé.Nous pouvons en voir 3 dans le monde d'Horizon Zero Dawn, et déjà 3 également dans les trailers de Forbidden West.Bien que leur taille soit effectivement titanesque, je ne peux pas croire que Guerrilla nous les tease de la sorte sans avoir une idée derrière la tête. On affronte bien des Corrupteurs et des Portes-Morts toujours fonctionnels, parmi les milliers d'épaves il doit bien y en avoir un qui va finir par se réveiller.L’affronter sera compliqué, sa taille étant difficile à gérer pour un combat au gameplay équilibré (voire même pour la console). Celui qu'on voit sur la montagne est démesuré, mais la partie visible à l'intérieur de cette montagne (dans la Nécropole), est de taille plus raisonnable. Cette partie correspond à sa tête, qui dispose aussi de tentacules mais elles aussi bien plus petites. Vu que le Horus est segmenté comme un insecte, sa queue faisant office d'usine sur pattes, on peut très bien imaginer qu'il puisse s'en détacher. Et là le combat serait tout à fait faisable, épique, mais faisable.Dans cette cinématique, on voit l’Éclipse travailler sur un Horus, quand Aloy arrive elle dit "ils ne vont quand-même pas réveiller cette chose ?"... ben moi j'espérais que si justement, et ce fut ma seule déception à l'époque de la sortie du jeu, qui n'a d'ailleurs pas de réel boss de fin unique.Autre élément : la scène post-générique montre justement Sylens devant un autre Titan de Métal, alors qu'il vient juste de récupérer l'entité HADES.Mais Horizon étant prévu de base comme une trilogie, je crois qu'on finira par en affronter un, c'est obligé, si ce n'est pas dans le 2, ce sera peut-être dans le 3 en apothéose finale, et il faudra m'armer de patiente.