Dans la mythologie grecque, Némésis fait référence à la déesse du châtiment, qui se vengerait des arrogants.Dans Horizon 2, on apprend qu'il sera la principale menace pour Horizon 3, voici un bref résumé de la succession d'événements qui ont conduit à son apparition.- En réponse à l'escalade de la crise climatique,, un projet de vaisseau spatial colonial est lancé par une coalition internationale.- Le projet a été annulé en raison de conflits financiers et le vaisseau a été abandonné en orbite.- L'Odyssée est rachetée par, un consortium constitué des personnes parmi les plus riches du monde.Il a pour objectif d'étendre la portée de l'homme dans l'espace.- Les robotsanéantissent la biosphère, le projetest mis sur pied afin de les stopper, terraformer la planète, et y implanter à nouveau la vie.Vous trouverez un résumé ici : https://www.gamekyo.com/blog_article460364.html En parallèle, les travaux pour terminer la construction de l'Odyssée s'accélèrent. Le navire était équipé d'une version alpha d'(un programme contenant tout le savoir technologique et scientifique de l'humanité), d'un espace de stockage pour 200.000 zygotes cryogénisés, et un équipage d'environ 70 personnes, lesCe vaisseau, aux côtés du projet Aube Zéro, était considéré comme la solution la plus probable pour sauver l'humanité. Mais alors que Aube Zéro essaye de sauver la planète, les Zéniths ont choisi de la fuir.- L'Odyssée explose juste après avoir tenté de quitter le système solaire. Sauf que pour une raison jusque là inconnue, les Zéniths ont falsifié la destruction de l’Odyssée dans une télémétrie envoyée à(l'ingénieur principale du projet Aube Zéro), comme le mentionne un extrait de son journal (obtenu à la fin de HZD):Zénith Lointain avait fourni des prototypes de chambres ectogènes (clonage et élevage automatisé d'humain) au projet Aube Zéro en échange d'une copie d’Apollon. Non satisfaits, les Zéniths ont fait une tentative infructueuse de voler une copie de, l'intelligence artificielle principale du système de terraformation.Vous trouverez un descriptif des différentes IA ici : https://www.gamekyo.com/blog_article460579.html Avant même d'apprendre la destruction du vaisseau, un autre extrait du journal de Sobeck prouve qu'elle se méfiait des Zéniths : "La suite des événements confirmera ses craintes.Mais de quelle destination parle-t-elle ? Un début de réponse se trouve dans un point de données de HZD :- Année estimée à laquelle l'Odyssée atteint le système stellaire Sirius.Donc en réalité, les Zéniths ont bien réussi à trouver et à s'installer sur une planète habitable dans le système Sirius, où ils ont dirigé avec succès une colonie pendant plusieurs siècles, le temps de faire des progrès scientifiques massifs, notamment en prolongeant leur durée de vie au point d'être physiquement immortels. Cela a permis aux membres originels de Zénith Lointain de survivre pendant plus de 1000 ans. Cependant, certains n'étaient pas satisfaits de l'immortalité physique et souhaitaient quelque chose de plus grand : une transcendance numérique qui leur permettrait de télécharger leur esprit dans n'importe quelle forme, organique ou mécanique.était une expérience ratée, un sous-produit, un amalgame de diverses copies des esprits humains des Zéniths. L'expérience a finalement été considérée comme un échec et Némésis a été enfermé mais pas détruit, juste abandonné pendant des décennies.Dans cet état d'isolement et d'emprisonnement forcé, il a commencé à mépriser ses géniteurs et bourreaux, et a cherché à les détruire par tous les moyens. Lorsqu'il a finalement réussi à s'échapper, il a pu utiliser sa vaste banque de connaissances pour pirater toute la civilisation, la détruisant en quelques heures. Avec si peu de temps pour se préparer, le consortium n'a réalisé le danger que représentait Némésis que lorsqu'il était déjà trop tard.Une fois que Némésis a pris le contrôle des installations d'impression 3D mécaniques ultra avancées des Zéniths, il a été capable de créer n'importe quelle forme de machine imaginable et de les produire massivement à une vitesse démesurée. La bataille était perdue d'avance et, encore une fois, les Zéniths ont fait le choix de fuir, cette fois en retournant sur terre. Le voyage retour vers leur planète d'origine s'est effectué à bord d'un nouveau vaisseau bien plus avancé et rapide que l'Odyssée.- Némésis transmet un signal à Gaïa dans le but de transformer la sous-fonctionen une IA indépendante. Son objectif est de détruire la biosphère restaurée de la terre et, ce faisant, empêcher les Zéniths d'y survivre.- Le signal envoyé à travers la galaxie par Némésis est reçu par Gaïa, ce qui libère Hadès qui tente de prendre le contrôle du système de terraformation. Gaïa lance une autodestruction pour l'en empêcher.- En raison de la distance entre la Terre et Sirius, Némésis n'apprend l'échec d'Hadès que 17 ans après son signal d'origine. Il décide alors de poursuivre les Zéniths à travers la galaxie, et se prépare à partir pour la terre afin de les tuer lui-même.- Année des événements d'A la fin de sa première aventure, Aloy parvient à purger Hadès mais pas à le détruire, Sylens le récupère afin d'en soutirer des informations, à commencer par "qui l'a réveillé ?"- Les événements d'commencent.Six mois après la bataille contre Hadès, Aloy part vers l'Ouest Interdit à la recherche d'une sauvegarde de Gaïa, mais aussi de ses fonctions subordonnées Éther, Déméter et Poséidon car sans elles, la biosphère finira rapidement par se dégrader et devenir impropre à la vie.Aloy trouve Hadès dans un état paralysé et défaillant, après avoir échoué à soutirer des informations utiles de l'IA, elle la purge définitivement mais parvient quand-même à trouver une sauvegarde intacte de Gaïa.Gaïa ressuscitée, elle a pu analyser que la nature du signal d'extinction avait une origine extraterrestre, située à 81 billions de kilomètres de la terre, qu'il a mis 8,6 ans pour l'atteindre à la vitesse de la lumière. Comme les étrangers qui ont fait irruption sur terre sont humains, elle en a déduit que le signal provenait du système Sirius, la destination prévue de l'Odyssée, et a compris que le vaisseau n'avait pas été détruit comme on le croyait auparavant.Aloy a récupéré Éther, Déméter et Poséidon qui ont fusionné avec Gaïa, grâce à quoi elle a pu stabiliser la biosphère. Quant à, l'ingénieur des machines, il semble hors d'atteinte car contrairement aux autres IA, il n'est pas localisé à un endroit précis, mais répandu dans tout le réseau de creusets de la planète.De leur côté les Zéniths, sachant que Némésis continuerait à les poursuivre, volent une copie de sauvegarde de Gaïa, dans le but de fuir la terre une nouvelle fois et de l'utiliser pour terraformer une autre planète.À cette fin, ils ont créé un clone d'Elisabet Sobeck, qu'ils ont nommé, afin d'accéder aux anciennes installations d'Aube Zéro qui nécessitent l'autorisation alpha de Sobeck, et donc le même ADN.Isolée, manipulée, utilisée comme une simple clé, mais extrêmement intelligente, Bêta réussit à se cacher de ses créateurs et Aloy parvient à la sauver. Ensemble, les jumelles génétiques élaborent un plan afin de piéger Héphaïstos et parviennent à le capturer.Aidé par ses alliés, Aloy lance un assaut à grande échelle sur la base des Zéniths dans une ultime tentative pour les empêcher de s'échapper avec Gaïa. Pour contrer l'armée de Spectres, leurs robots de combat très avancés technologiquement, Bêta libère Héphaïstos dans le réseau informatique de la base des Zéniths, lui permettant d’utiliser leurs imprimantes ultra rapides et fabriquer en grand nombre des machines pour combattre les Spectres.Les robots d'Héphaïstos ont détruit les Zéniths pendant qu'Aloy se battait contre Tilda, la dernière membre encore en vie. Avec sa mort, le consortium Zénith Lointain s'est éteint.Bien que le projet des Zéniths d'acquérir Gaïa ait entraîné leur disparition, leur plus grande erreur, Némésis, représente toujours une menace existentielle pour la vie sur terre.Si pour eux c'était une expérience ratée, cette intelligence hybride artificielle/humaine reste néanmoins bien plus évoluée et puissante que Gaïa mais aussi bien plus malfaisante que Hadès, et capable de pirater très facilement Héphaïstos de nouveau libre.Némésis est actuellement en route vers la Terre, déterminé à la détruire pour se venger, inconscient des événements qui s'y sont produits.