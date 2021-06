Horizon aurait été prévu dès le départ comme une trilogie. En tout cas, certains éléments que l'on a pu voir dans les vidéos de Forbidden West, étaient déjà évoqués dans Zero Dawn. A commencer par l'endroit où se déroulera les nouvelles aventure d'Aloy, qui n'est autre que le sous-titre du jeu : l'Ouest Interdit.Il y a par exemple Teersa la Matriarche qui sait que Rost (le père adoptif d'Aloy) y est allé pour chercher les tueurs de sa femme et de sa fille, et qu'il en est revenu gravement blessé. Mais il ne veut pas en parler.Je viens de refaire le jeu et 3 éléments sortent du lot :Premier élément : dans la mission annexe "Goûts acquis" où un Shaman Banuk nommé Brin demande à Aloy de lui ramener du "sang de machine" pour qu'il le boive.A chaque fois il a des "visions" du passé qui semblent correspondre à ce qu'il s'est vraiment produit, mais la dernière fois il a une vision du futur.Brin : - J'ai vu une tempête arriver. Le futur a faim d'homme et de machine. Il va m'attraper je crois, et nous tous. Je pars à la poursuite de ce soleil vers l'ouest.Aloy : - Tu veux dire qu'il faut craindre l'avenir ?Brin : - Oooh oui, la jungle en feu, la lumière bleue des machines éteinte dans un tourbillon de cendres. Toi à terre, pâle comme la neige, les yeux grands ouverts. Le futur est terrifiant. Si tu survis à cet orage, cherche-moi.Aloy : - Où ça ? A l'ouest ? Dans l'orage ?Brin : - En rêve, oui.Il est clair qu'il s'agit de l'orage aux éclairs rouge feu que l'on peut voir dans les vidéos, comme le dit la toute fin du trailer de gameplay de Forbidden West :Erend : - Tu as toujours dit que l'orage menaçait.Aloy : - Oui, il est presque sur nous.Deuxième élément : quelques glyphes en font également mention. Il y en a même un dont le titre est tout simplement L'Ouest Prohibé qu'on peut trouver à l'Arche du Blason.C'est Udain, un soigneur qui relate les récits de ceux qui y sont allé, et en sont revenu empoisonnés, blessés, morts ou rendu fous par ce qu'ils avaient vécu là-bas. Selon lui ce ne sont peut-être que des divagations, mais espère qu'ils détourneront les éventuels futurs explorateurs inconscients.Le lac sans rive dont les eaux gonflent est bien évidemment l'océan, dont l'exploration sera une nouveauté de cette suite.Troisième élément : la quête annexe d'Héliolite qui consiste à retrouver 3 prisonniers, dont une certaine Ullia qui fait partie de la tribu Tenakth. C'est la seule membre présente dans Zero Dawn, mais ce sont les Tenakth qui règnent sur l'Ouest Interdit. https://horizon.fandom.com/wiki/TenakthCe sont des pillards assoiffés de sang et très agressifs. C'est cette tribu que l'on voit dans les trailers de Forbidden West.UlliaDans les vidéos, on les voit sur les Raptor, les Sangliers géants et les Mammouths.Tout ça annonce du lourd pour la suite, les Tenakth ont l'air bien plus dangereux que l'Eclipse.Enfin, et ça c'est de la pure spéculation personnelle, le fait qu'une faction s'appelle les Sky Tenakth me fait penser (ou espérer) qu'ils pourraient monter d'autres machines... genre les Ptérodactyles.