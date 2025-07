En octobre dernier les membres du NSO+ pouvait participer à un mystérieux playtest organisé par Nintendo. Et bien Nintendo remet cela sur la table, le même playtest sera effectué pendant 3 jours du 21 juillet au 23 juillet. Cette fois ça vous pourrez jouer sur NS1 ou NS2. Les candidatures ouvrent à minuit dans la nuit de samedi à dimanche et vous avez jusqu'au 21 (lundi) pour postuler. 40000 places sont attendues, et si vous aviez participé au premier playtest vous pouvez participer à nouveau.Au premier playtest il y avait un contrat de non-divulgation, mais c'est "Internet" et vous pouvez retrouver le contenu sur l'article de Shanks ici . Pour l'avoir fait moi-même, je n'ai pas tenu jusqu'à la fin mais on verra cette fois si l'expérience a été améliorée.