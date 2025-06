Coucou !Attention à éviter de lancer des jeux piratés sur votre Nintendo Switch 2. En effet, Nintendo ban à vie en cas de détection d'utilisation illicite de la console. En d'autre terme : Ne testez surtout pas une MIGFLash, même hors ligne, dans votre Nintendo Switch 2, car vous pourriez amèrement le regretter...Ah et surprise : Le lecteur SD EX de la Nintendo Switch 2 peut lire les Carte SD classique de la Switch 1 puisqu'elle le fait lors du transfert Switch 1 vers Switch 2. Solarr avait raison et il va être tellement heureux de voir son pseudo cité dans cet article...Notez que si la console est bannie, vous pouvez toujours jouer à vos jeux physiques dessus, juste vous pourrez plus en acheter sur l'eShop, ni jouer en ligne, ni faire les mises à jour. Et je soupçonne du coup que les Game Key Card ne marcheront plus vu qu'elles sont liées aux serveurs de MAJ de Nintendo de ce que je vois quand j'analyse le traffic Internet de ma box.