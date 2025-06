Bon, voilà, suite à mes premiers essais assez mitigés avec la console, j'ai suivi vos conseil. J'ai lancé FFVI rebirth et... franchement j'comprends pas. Je laisse une petite séquences :Outre le fait que je ne trouve pas le mode fidélité lisse si flou que cela sur la PS5, je suis surpris de me retrouver avec les mêmes problèmes de popping à outrance et de stutter dans la ville. J'ai même déinstaller complètement le jeu, je l'ai réinstallé sur le SSD interne de 2To de la console pour être sûr et j'ai toujours ces problèmes...Du coup, je suis en train de me demander s'il serait possible que ma PS5 Pro ait un problème ? Vous avez ce popping aussi ? Je ne referais pas d'article sur chaque jeu, mais là pour le coup, je suis dans l'incompréhension totale. Ou alors, c'est moi qui suis trop exigeant ? Mais même sur Mario Kart World sur ma Switch 2 je n'ai jamais de popping comme cela...