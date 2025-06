De nouvelles rumeurs surdévoilent que le scénario du jeu a été rebooté à plusieurs reprises car soit jugé trop sombre et pas assez vendeur au près du grand public (un peu comme GTA 4), ou soit pas assez intéressant tout simplement aux yeux de l'éditeur.Premier scénario présumé deet qui a été annulé parcar jugéen 2016 :■ Dirigé par(qui a quittéen 2020 après des années de réécritures, systématiquement rejeté par).■ Une intrigue policière digne d'un thriller mettant en scène 3 protagonistes : un vieux flic, son fils en difficulté et le bras droit d'un baron de la drogue colombien.■ Le policier est un homme de principes, mais il sombre progressivement dans le crime organisé dans un effort désespéré pour protéger son fils, qui lutte contre la toxicomanie.■ Le fils, un cubano-américain fervent qui tente d'échapper à sa dépendance et aux dangers liés au monde du trafic de drogue.■ Le bras droit du baron de la drogue importe des stupéfiants aux États-Unis via Vice City, avec l'ambition de construire son propre empire en Amérique du Nord.Cette première version, dont le nom de code était, a commencé son développement en 2014 avant d'être annulée et redémarrée en 2016. Ce premier reboot a été en développement pendant 18 mois et a été annulé à la mi-2018 jugé pas trop vendeur :■ Une histoire moins sombre avec deux protagonistes, une policière et le bras droit d'un trafiquant de drogue.■ La policière est la fille d'un flic de Vice City tué en service. Elle cherche à se venger en infiltrant la pègre locale et en la démantelant illégalement tout en poursuivant ses fonctions.■ L'homme de main du trafiquant de drogue est sauvage et imprévisible un peu comme Trevor dans GTA V, qui gravit progressivement les échelons tout au long de l'histoire.Deuxième reboot : l'intrigue était similaire à celle du premier reboot, mais cette fois ci :■ La policière en deuil a été remplacée par un homme afro-américain, un ancien soldat récemment libéré de prison qui tombe dans le monde criminel.■ Le développement n'a duré que quelques mois avant d'être annulé.Après le rejet de ses trois versions,a décidé de prendre une pause prolongée à partir du printemps 2019 puis il a quitté l'entreprise en 2020, comme le confirme le communiqué de presse deLa 4ème version dirigée par son frèrea été approuvée par l'éditeur en 2019 et le développement complet a finalement commencé début 2020. Mettant en vedette un couple :et, inspiré de l'histoire romantique des hors-la-loi de Bonnie et Clyde, le couple criminel et braqueur de banque le plus notoire de l'histoire américaine.Toutes ces informations proviennent de sources internes àqui avait précédemment révélé quelques détails sur la nouvelle version du moteur, mais ça reste que des rumeurs donc à prendre avec des pincettes. Et est-ce que Ta fait le bon choix ? seul l'avenir nous le dira.Rappel,est prévu pour une sortie le 26 mai 2026 seulement suret