Cyberpunk 2077 sur Nintendo Switch 2 réussit là où peu l’attendaient. Si l’on accepte les compromis techniques nécessaires à ce format, l’expérience proposée est robuste, immersive et proche des versions salon en termes de contenu. Le pari était risqué, mais il est globalement réussi. Ce portage montre que la nouvelle console de Nintendo est capable d'accueillir des titres AAA récents sans passer par le cloud, ce qui ouvre des perspectives intéressantes pour l’avenir du catalogue...Alors, faut-il acheter Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur Switch 2 ? Si vous n’avez jamais fait le jeu et que vous n’avez que la console de Nintendo à la maison, c’est le moment de vous lancer, le titre est excellent et le portage est de plutôt bonne facture, malgré les concessions faites. Mais si vous avez une machine plus puissante, eh bien à moins de vouloir profiter du jeu en mode Portable n’importe où, mieux vaut opter pour une autre version.Cette version Switch 2 de Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition aurait pu marquer un tournant en matière de portages ambitieux. Hélas, elle s’enlise dans une dualité technique mal maîtrisée, rendant l’expérience difficilement recommandable au-delà de la curiosité. Le fond est là, mais la forme peine à suivre. Un portage plus frustrant qu’impressionnant. La note reste toute de même correcte car le titre ne mérite pas de se faire attaquer puisqu'il s'agit d'une œuvre majeure du jeu-vidéo à conseiller sur les autres plateformes où il est disponible depuis un long moment.La Nintendo Switch 2 a fait le choix d’ajouter Cyberpunk 2077 à sa liste des jeux de lancement et ce n’était clairement pas une bonne idée. Malheureusement, ça n’est ni bon pour la console que l’on sait capable de beaucoup mieux, ni pour le jeu, dont on ne peut pas profiter pleinement comme il le mérite. Le jeu est vilain, peu importe le mode choisi, et parmi les 4 possibilités d’y jouer, seule une reste viable et vous demandera tout de même de grosses concessions : le mode Performance avec la console dans son dock. Pour le reste, mieux vaut passer son chemin. Dommage, puisque cette version de Cyberpunk 2077 exploite très bien la fonctionnalité permettant de transformer les Joy-Con en souris, les sensations sont très bonnes, et en prime il embarque le DLC Phantom Liberty et toutes les mises à jour sorties jusqu’ici. C’était ambitieux, et bien tenté, mais ça tombe à plat. Demander 70€ aux joueurs en leur disant de faire des concessions, au lancement même d’une nouvelle console, ce n’est juste pas possible. À éviter donc, sauf si vous n’avez vraiment pas le choix et que jouer au jeu vous brûle les doigts depuis très longtemps.