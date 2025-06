Mon avis express après avoir tâté la "bête" : Quelques heures suffisent pour cerner le produit, et le constat est clair. En usage nomade, elle s’en sort honnêtement. À ce tarif, elle propose des performances comparables à ce que la concurrence offre dans le segment portable, c’est là qu’elle joue sa meilleure carte. Mais dès qu’on la branche à un téléviseur, l’illusion s’effondre : en tant que console de salon, elle est tout simplement hors jeu. Et pourtant, si vous voulez profiter des licences Nintendo, qui il faut le reconnaître, restent uniques, vous n’avez pas d’alternative. C’est le même compromis qu’avec la première Switch : Une console de salon techniquement en retrait, une console portable à jour. Bref, comme pour la première Switch, je l’ai prise pour ses exclus. Je l’utilise en nomade, là où elle reste pertinente. Pour une expérience salon digne de 2025, un PC, une PS5 ou une Xbox restent tout simplement indispensables.

posted the 06/08/2025 at 10:06 AM by ocyn