Parce que vous avez vu la taille de la Switch 2 ? Elle est plus grosse que mon Ecran d'Ordinateur !



Ou sont passées les Gameboy/DS/3DS/PSP qu'on pouvait mettre dans notre poche ? Qui avaient déjà des jeux super ambitieux et complets comme Pokémon Or et Argent qui tournaient sur Gameboy !



Je veux que Nintendo retourne a la gamme DS parce que je suis un vieux con qui pense que c'était mieux avant.