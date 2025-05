Il est devellopé par une autre équipe que le 3?



Je viens de finir la trilogie, et le numéro 3.....est une purge, à vomir, buger à mort....



Le gameplay pas ouf, le perso débile. Un tank écervelée. Lent, pour recharger, courir...ne saute pas....enjambe si c'est pas haut....



Bug de son des voitures, bug de sons quand les ennemi nous tire dessus, impression de vitesse pas extraordinaire....

Crash en veut tu en voilà.....long, trop long.



Répétitif..... j'ai ramasser tous les collectable, play boy, pochette etc.

J'ai surveiller tous les boîtier téléphonique, j'ai fini avec 130 fusible tl-49. (Ça me fait penser au noix korogu mdr)



Bref j'ai apprécier le premier, qui étais dans le gamepass.

Je voulais faire le deuxième, et donc j'ai acheter pour 25 euro je crois le deuxième, et le troisième étais avec (j'ai déjà commencer le troisième sur ps4.....mais j'avais lâcher l'affaire, j'en avais pas beaucoup fait), bref vu que le nouveau mafia va sortir....



Ben je pense passer mon tour pour le mafia 4. Surtout si c'est la même team....