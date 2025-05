Gamekult

Red Dead Redemption soit sorti originellement en 2011 sur PC, PS3 et Xbox 360, il a été porté en 2023.Au Royaume-Uni, il coûtait 39,99 livres sterling, il faut débourser 49,99 livres sterling.Du côté de Red Dead Redemption II.Depuis 2021, le tarif était à 54,99 livres sur le store PlayStation et Xbox, mais il vient de passer à 59,99 livres.Le pack qui propose RDR 1 et 2 passe de 84,99 livres à 99,99 livres. Des titres sortis, en 2011 et 2018. On parle ici du Royaume-Uni.D'autres pays sont impactés comme la République tchèque, le Chili et le Brésil : ce dernier État a vu le prix de Red Dead Redemption premier du nom augmenter de 50 %.