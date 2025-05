Jeux Video

Alors on avait déjà :



- Le risque naturel du GAAS payant à notre époque.

- Les retours mwef de l'alpha.

- Les affaires de plagiat.

- Les retours d'un moral au fond du trou chez Bungie.



Et maintenant, toujours selon les sources de SacredSymboles+ :



- Plans de communication de juin reportés.

- La bêta ouverte sera annulée pour des "tests publics" (plus courts)

- Sony aurait annulé tout le marketing "payant" (donc en gros on laisse la communauté faire le taf sur les réseaux sociaux).





Donc spéculation :



1) Sony voit la catastrophe commerciale arriver et sauve au moins la thune du marketing.

2) Le jeu va être reporté, et donc le marketing avec.

3) Ils changent de nom pour le renommer Concord 2.





En vrai, à moins d'un vrai plan en cas de report, du genre des modifications drastiques de game design pour partir vers un F2P, je sens la réponse 1 quand même...