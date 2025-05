Jeux Video

- ça s'appelle Grow a Garden- C'est un putain de jeu de ferme comme il en existe 3000 autres- Mais lui doit être plus sympa que les autres- Il a été fait par un unique américain de moins de 20 pigesBah j'apprends (car l'actu Roblox, voilà quoi) que ce truc a fait le week-end dernier un pic de 5 millions de joueurs connectés simultanément, au point de faire crash certains serveurs, et est le plus gros succès de l'histoire de la plate-forme en un mois d'existence.Pour vous donner une idée, sur des milliers (millions ?) d'applications, lors du pic d'audience record de l'histoire de Roblox (16 millions), ce jeu à lui seul en prenait donc près d'un tiers.Pour info, le pic record de l'histoire de Steam, c'est PUBG à 3,2 millions.Un autre monde, on est foutu.Et ma demoiselle qui cette semaine à délaisser Diablo IV pour passer des heures sur... Roblox, précisément un putain de jeu de styliste où ça s'engueulait entre gonzesses autant que dans les Reines du Shopping.Moi chui là avec mon Doom, on sent que je suis l'ancienne génération.