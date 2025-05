... des ventes entre 2025 et la fin de l'année fiscale 2026.



"Nintendo s’associe avec Samsung pour produire des puces cruciales pour la Switch 2, anticipant une augmentation des ventes. Ce choix stratégique pourrait donner à la société japonaise une meilleure chance d’atteindre ses objectifs ambitieux dans la première année de lancement."





Nintendo aurait signé avec Samsung, constructeur concurrent de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., pour développer des silicones clés destinés à sa prochaine Switch 2. Ce mouvement stratégique pourrait permettre au géant nippon du jeu vidéo d’augmenter sa production et d’avoir plus de chances d’atteindre des objectifs de ventes ambitieux.



Des sources proches du dossier ont confié à Bloomberg que Samsung Electronics Co. est en train de construire le processeur personnalisé de la Switch 2. La puce est basée sur un design de NVIDIA et est fabriquée selon le procédé de huit nanomètres de Samsung. TSMC avait produit le hardware de traitement de la Switch originale. À ce jour, les ventes cumulées de la Switch s’élèvent à 152,12 millions.



Avec le rythme de production actuel, Samsung ne devrait pas avoir de difficulté à aider Nintendo à expédier plus de 15 millions d’unités d’ici mars 2026. Si Nintendo nécessite encore plus de puces, Samsung pourrait augmenter la production, bien qu’à ce stade, d’autres segments du processus d’assemblage pourraient avoir du mal à suivre.





Nintendo a réussi à vendre un peu plus de 15 millions de consoles Switch durant sa première année de commercialisation, mais elle avait été lancée plus tôt dans l’année fiscale, offrant plus de temps pour accumuler des ventes. La Switch 2 est prévue pour le 5 juin et devrait être proposée à un prix plus élevé que précédemment.



Les délais de vente plus courts et l’augmentation des prix pourraient ne pas avoir beaucoup d’impact lorsque d’autres facteurs sont pris en compte.



Cependant, le paysage des revendeurs a également changé par rapport à l’époque de la première Switch. Il est difficile de prédire à quel point les systèmes seront accessibles pour les joueurs lorsque la date de lancement arrivera.



Malgré toutes ces variables, la plupart des observateurs s’attendent à ce que la nouvelle Switch devienne la console de jeu la plus vendue de l’histoire.





GPU Portable RTX 5090 VS 4090 : DES GAINS DECEVANTS.

omgpu