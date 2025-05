Mon petit coup de gueule sur le choix de Nintendo d'imposer un modèle de carte qui est extrêmement compliquer à trouver.



Une carte 256 go c'est 60€.

Je vais sur le site lexar, pas de problème, c'est beau, c'est en 256, 512. Et 1 to (Oui c'est la 1 to que je veux)



J'ai cru à un moment que la 1 to micro sd express est à 199,00 dollard.



Oui mais ou? Impossible de mettre la main dessus nul part. Je trouve que des 256 go.

Lexar leur partenaire officiel pour vendre c'est Amazon. Mais j'ai beau chercher, il y a que la 256 go.



Comme je l'ai dit, je vais pas acheter une 256, puis une 512 pour finir avec une 1 to.



Car mis bout à bout ça revient plus chère que de prendre une 1 to direct, même à 200 balle.



Je suis dans l'optique d'achat pour fin 2025, voir début 2026 suivant le planning.



Mais à l'heure actuel, c'est un bazars sans nom



Si les gens tape bien micro sd express. Ils vont avoir de l'extrême, et si le prix est un facteur de choix, ils va en y avoir énormément qui vont se tromper.



D'ailleurs je sait pas si la 1 to de lexar est bien sortie. En tous cas sur les stores français, on a rien hormis la 256 go.



Bref peut être aurait il plus judicieux d'utiliser une carte standard quitte à avoir des temps de chargement.....



Pour le coup j'aurais pris une 2 to et basta.



Merci Nintendo....