Les specs sorties par ce Geekerwan sont connues depuis des mois. Ce monsieur n'apporte rien de plus que de la théorie.



J'ai même entendu un youtubeur affirmer hier que les composants dateraient de 2017... alors que le Tegra T234 qui équipe la Switch 2 est une version remaniée de la T239 sortie début 2021 auquel on a ajouté des Tensor Core : là encore certains ont jugé qu'elles étaient un mix entre les Tensor Core des RTX 3000 et RTX 4000.



Qui sait ce qui a été rajouté CONCRETEMENT et qui se dissimule dans les composants du circuit intégré entre 2021 et 2024 avant la sortie de juin 2025 ?



Donc, les valeurs théoriques ne suffisent pas.



une chose est sûre : nous connaissons les fréquences d'horloge et les specs du chipset PRINCIPAL du PCB depuis plusieurs mois (références des puces audio, réseau, etc...)



Le 05 juin seul sera l'heure de vérité. Et on ne se prendra plus la tête avec ces comparo de kikialaplusgrosse PC/console à la con.