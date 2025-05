Jeux Video

Jusqu'à présent, niveau box-office, nous avions eu 3 cas de figure :- De bons films aux bons résultats.- De mauvais films aux bons résultats.- De mauvais films aux mauvais résultats.Et Thunderbolts paye le prix du travail de merde de Marvel depuis plusieurs années : le film est reconnu comme l'un des meilleurs depuis Endgame, mais le lancement est décevant avec seulement 162 millions de dollars pour sa semaine d'ouverture, donc pour l'heure non rentable vu que le budget film est de 180 millions de $... sans inclure le marketing.Il peut sauver les meubles sur la longueur, mais ne couvrira pas les dettes accumulées par certains des projets précédents.Aux USA, Thunderbolts a démarré à 76 millions de $, donc moins que Ant-Man 3 et plus ou moins autant que Shang-Chi et The Eternals, tous considérés comme des échecs. Mais c'est mieux que The MarvelsAprès faut aussi reconnaître que faire un film dont la moitié du casting n'est connu que de ceux qui regardent les séries TV (globalement moyennes), ça n'aide pas.