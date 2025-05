source Windows central "Révélée par nos sources et confirmée par Microsoft plus tôt dans la journée, la firme augmente les prix de ses consoles Xbox, de ses accessoires et, « plus tard cette année » pendant les fêtes de fin d'année, de ses jeux - alors que l'industrie est aux prises avec des coûts croissants."Les nouvelles augmentations de prix sont les suivantes : matériel, accessoires et, à partir des fêtes de fin d'année, jeux. Pour l'instant, les abonnements au Xbox Game Pass n'augmentent pas.voila ils augmentent donc de 50€ une nouvelle fois le prix de la Series Xaussi ca parle d'avoir des jeux a 80$ et donc 90€"Alors que les jeux atteindront un maximum de 80 dollars plus tard dans l'année, des sources de Microsoft m'ont confirmé que les prix des jeux continueront à refléter leur portée, comme c'est le cas aujourd'hui. Les jeux plus modestes pourront toujours être proposés à 50 dollars ou moins, par exemple, tandis que les titres AAA à gros budget, comme le nouveau Call of Duty, atteindront sans aucun doute le prix maximum. "