Beatemup a tenté de précommandé une Nintendo Switch 2 ainsi que tous les jeux disponible pour la console, et... cela n'a pas été aussi simple qu'il n'y parait ! Malgré les doutes émis sur Gamekyo autour de ces ruptures de stock, il semblerait bien qu'acquérir une Nintendo Switch 2 aux USA (et au Japon) ne soit pas aussi simple qu'en France, c'est ce qui ressort en tout cas chez les américains.

Who likes this ?

posted the 04/26/2025 at 05:38 AM by suzukube