Grand Prix : Vous le connaissez bien, un mode avec 4 circuits à enchaîner./ Survie : Lors de chaque chekpoint, les derniers pilotes seront éliminés jusqu’à ce qu’il n’en reste que 4.Contre-la-montre : Battez votre propre record ou celui de vos amis via leurs fantômes.Courses VS : La course standard avec des règles personnalisable. 24 joueurs maximum avec la possibilité de créer jusqu’à 4 équipes.Bataille de ballons : Protégez les ballons à l’arrière de votre kart tout en détruisant ceux des autres.Bataille de pièces : Récoltez le plus de pièces tout en empêchant les autres de faire de même./ Balade : Le mode libre dans le monde ouvert (On y trouvera des pièces spéciales à collecter, ainsi que des missions à trouver un peu partout qui nous aideront à mieux conduire. Et c’est aussi là que l’on trouvera les « Snacks », qui sont des tenues à récolter pour chaque pilote.)Photo : Permet de prendre des photos à tout moment+ CameraPlayLa caméra permet d'afficher le visage de ses amis en ligneEn solo, la camera peut détecter jusqu'à quatre visages+GameChatDiscuter avec ses amis et voir leurs parties ou leurs jeuxCircuit Mario BrosTrophéopolisCité Fleur-de-selPic de l’observatoireCinéma BooUsine ToadPlage PeachGalion de WarioLa route Arc-en-Ciel, il faudra visiblement remporter tous les trophées du mode Grand Prix.+ Des pistes réimaginées d'autres jeux, disséminées sur la cartes.Capaces à pièces : Lance une carapace devant vous qui fait apparaitre des pièces.Fleur de glace : Même chose que la fleur de feu, mais avec la glace.Marteau : Lance une série de marteaux sur la route, qui restent un moment.Méga champignon : Vous booste tout en agrandissant votre taille.Plume acrobate : Vous permet de sauter plus facilement pour atteindre certains endroits.Kamek : Transforme vos ennemis.+ La présence d’un saut chargé+ Sauter sur un mur vous donnera maintenant l’occasion de rouler à la verticale sur celui-ci.+ Une fonctionnalité de « Rembobinage » vous permettra de remonter dans le temps.3 types de véhicules :-sur terre-volant-sur l'eau /GoombaSpikeLa vache de la Prairie Meuh Meuh.4 joueurs peuvent jouer en mode écran-splitté sur la même console8 joueurs pourront jouer ensemble en mode sans-fil localLe monde en ligne permettra de se lancer dans des parties à 24 joueurs.