Alors tenez-vous bien, c'est encore très rigolo. Au lieu de continuer de monter les enchères avec la Chine, les USA ont mis en place une liste "d'exceptions", donc en gros du matos venant bien de Chine mais qui ne sera pas touché par les nouvelles taxes. Et les exceptions en question : - Les PC - Les smartphones - Les circuits divers - CPU - HDD & SSD - Les Blu-Ray Notez que les consoles ne sont pas dans les exceptions, soit par oubli, soit parce que de toute façon certains ont déjà commencé la délocalisation dans d'autres pays dont le Vietnam. Au final, un bordel économique mondial pour surtaxer de la bouffe et des slips Temu.

posted the 04/12/2025 at 02:08 PM by shanks