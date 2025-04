Puisque le débat autour de la Switch semble constructif, je souhaite mettre de côté la question du prix pour poser une autre interrogation. La Switch 2 est-elle véritablement une console familiale ? Lorsqu'on examine les annonces techniques de Nintendo et de NVIDIA (que le grand public ignore généralement), ainsi que les jeux annoncés comme Elden Ring, Cyberpunk, Star Wars, ou le prochain titre de FromSoftware, force est de constater qu'il ne s'agit pas de jeux destinés au grand public. J'ai le sentiment – et j'aimerais connaître votre avis à ce sujet – que Nintendo maintient la Switch originale en vie pour satisfaire le grand public (d'où certains jeux annoncés sur les deux plateformes, comme Pokémon, licence populaire auprès du grand public), tandis que la Switch 2 vise davantage, du moins dans un premier temps, les joueurs passionnés. Cette stratégie se manifeste par la promesse d'accueillir les jeux contemporains d'éditeurs tiers comme Split Fiction – excellent jeu, mais destiné à une niche – ainsi que les licences phares de Nintendo. Cependant, avec cette logique de présence sur les deux supports, nous n'avons peut-être pas ressenti l'effet "wow" auquel nous aurions pu nous attendre. A votre clavier (et à votre courtoisie).

Who likes this ?

posted the 04/04/2025 at 06:55 AM by amamiya