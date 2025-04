IGNFrance

Dans un article de blog, Nvidia a finalement rectifié le tir en confirmant d'abord ce que nous vous annoncions plus tôt dans la journée :Fier de son bébé, Nvidia n'a pas tardé à en préciser les contours. L'entreprise parle donc d'un processeur Nvidia personnalisé doté d'un GPU Nvidia avec des Core RT et Tensor pour permettre des graphismes époustouflants et des améliorations optimisées par l'IA".Nvidia a poursuivi : "Avec 1 000 années d'efforts d'ingénierie sur chaque élément — de la conception du système et de la puce au GPU sur mesure, en passant par des API et des outils de développement de classe mondiale —".Ces améliorations incluent aussi des jeux pouvant aller jusqu'à la 4K en mode TV et jusqu'à 120 FPS et 1080p en mode portable."pour des graphismes plus nets et une expérience de jeu plus fluide".Les nouveaux Core RT permettent le ray tracing en temps réel, avec "un éclairage, des reflets et des ombres réalistes pour des univers encore plus immersifs", poursuit Nvidia.Les Core Tensor, quant à eux, optimisent les fonctionnalités pilotées par l'IA comme le DLSS, "en augmentant la résolution pour des détails plus nets sans sacrifier la qualité d'image".Il est intéressant de noter que Nvidia a indiqué que les Core Tensor permettraient également le suivi du visage et la suppression de l'arrière-plan par IA en cas d'utilisation du chat vidéo. Tout ça dans l'optique "d'améliorer les jeux sociaux et le streaming"Lors du Nintendo Direct, Nintendo a effectivement dévoilé que le bouton C du Joy Con 2 droit servirait à la fonction chat vocal via une caméra externe et le microphone de la Switch 2. Nintendo a par ailleurs tenu à préciser que sa technologie sonore était suffisamment intelligente pour prendre en compte la voix du joueur et filtrer les bruits de fond.Mais la grande annonce de Nvidia, c'est bien celle-là :, la Nintendo Switch 2 offre un gameplay plus fluide et des graphismes plus nets".