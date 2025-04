Gamekult nous apprend qu'une centaine de jeux switch (et pas des moindres) est déjà listée comme non compatible avec la switch 2."En parallèle de la présentation, Nintendo a publié deux listes : une liste dévoilant des jeux qui se lancent sur Nintendo Switch 2, mais qui rencontrent des problèmes de compatibilité, et une liste de jeux qui rencontrent des problèmes pour se lancer sur Switch 2. La première liste dévoile ainsi les jeux que l'on pourra lancer sur la console, mais qui rencontreront des problèmes altérant parfois la bonne jouabilité (pensez à la pastille jaune pour le Steam Deck). La deuxième liste semble suggérer que les jeux mentionnés ne se lancent tout simplement pas sur Switch 2, et voient leur rétrocompatibilité tout simplement compromise."Les plus notables à se lancer sur Switch 2 mais avec certains problèmes de compatibilité, on note la présence d'Alan Wake Remastered, Alien Isolation, Factorio, Dust : An Elysian Tail, Harvestella, Mega Man Legacy Collection, Overcooked ou Saints Row IV : Re-Elected. Quant aux jeux qui pourraient bien ne pas se lancer tout court sur Switch 2, la liste est plus longue : on retrouve Another Crab's Treasure, Darksiders Genesis, Dead by Daylight, Doom : Eternal, Ender Magnolia, Everspace, Grid Autosport, NBA 2K25, Nobody Saves The World, Rocket League, The Talos Principle, Travis Strikes Again : No More Heroes, Warframe, Wolfenstein II : The New Colossus ou encore Tokyo Xanadu eX+.Même le tout récent Ender Magnolia a des problèmes.Ces jeux seront ils patchés?