Nintendo est bien décidé a rentabiliser l'application mobile Nintendo Today! en l'espace de quelques jours. Après avoir dévoilé en exclusivité la date de sortie du film The Legend of Zelda en live-action sur cette dernière, la firme de Kyoto remet le couvert avec une courte vidéo dévoilant le bruit du fameux bouton C de la Switch 2.https://streamable.com/ekh2e0Le retour du Miiverse ?