Bon, l'heure est venue de faire le bilan de la Switch, vu qu'elle arrive en fin de cycle.



J'avoue, j'ai eu la Wii U, et ça joue forcément sur mon ressenti. Mais franchement, difficile de ne pas voir la Switch comme une des meilleures consoles de Nintendo.



Le concept est parfait pour ma manière de jouer. Pouvoir enchaîner une partie sur la télé, puis continuer peinard dans le lit ou en déplacement, c’est le pied. Clairement, cette flexibilité a changé ma façon de consommer le jeu vidéo.



Y'a du lourd niveau jeux, et Nintendo a assuré.



Mario Kart 8 Deluxe, c’est juste le meilleur Mario Kart jamais sorti. Des circuits à gogo, un gameplay aux petits oignons, et un suivi au top avec de nouveaux circuits même après 6 ans !



Metroid Dread a remis Samus sur le devant de la scène, et avec quelle classe ! Un retour magistral pour les fans.



Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, enfin de retour ! Ouais, certains auraient aimé un autre épisode, mais ce remake reste une belle porte d'entrée pour les nouveaux joueurs.



Donkey Kong Country: Tropical Freeze, toujours aussi excellent et l’un des meilleurs jeux de plateforme de ces dernières années.



Star Fox dans Starlink: Battle for Atlas : Un bon moyen de revoir Fox McCloud en action.



F-Zero 99, un retour surprise et franchement addictif. Comme quoi, Nintendo n'a pas oublié la licence.



De nouvelles licences qui claquent !



ARMS, un jeu de baston ultra fun avec un gameplay bien pensé. Dommage qu'il n'ait pas eu plus de suivi !



Splatoon 2 & 3, qui ont carrément imposé Nintendo sur le terrain du multijoueur compétitif.



Astral Chain, un bijou signé PlatinumGames qui prouve que Nintendo sait aussi miser sur des expériences originales.



Le soutien de Nintendo, on en parle ?



Certains diront que Nintendo a lâché la console sur la fin, mais soyons honnêtes :



Super Mario Odyssey, un chef-d'œuvre du platforming 3D.



The Legend of Zelda: Breath of the Wild & Tears of the Kingdom, deux monuments du jeu vidéo.



Pokémon Legends: Arceus, qui a osé bousculer les codes de la saga.



Xenoblade Chronicles 3, un RPG massif et inoubliable.



En vrai, la Switch aura duré 8 ans, et même si le rythme a ralenti vers la fin, elle n’a jamais cessé d’avoir des jeux marquants. Et demain ? Je ne serais même pas surpris qu’on ait un Mario Kart 9 qui débarque en force sur Switch 2. Nintendo n’a pas fini de nous surprendre !