Certainement le seul jeu non-présent sur les Nintendo Direct occidentaux, Bandai Namco profite du Nintendo Direct japonais pour annoncer Project:;COLD case.mirage. Pour info, Project:;COLD est une série japonaise cross-média d'enquête.Disponible sur Switch et Steam dès demain au Japon. Sur Switch il est possible d'utiliser une souris filaire compatible avec la console.

posted the 03/27/2025 at 04:28 PM by masharu