Ce n'est pas limité à ce cas, mais alors qu'il y a quelques personnes extrêmement intenses qui font toute une histoire en disant « Je ne tolérerai pas cela ! “, alors que la majorité des personnes normales qui adoptent une réaction ” c'est bien “ sont quasiment silencieuses... Je me demande s'il n'y a pas un moyen de rendre ces ” gens normaux » également visibles en toutes circonstances...

Par Johnny Flores Jr. - Publié le 25 Mars 2025Malgré toutes les controverses et les fausses indignations qui ont précédé sa sortie, peu de jeux ont eu un lancement aussi marquant qu'Assassin's Creed Shadows. En seulement quelques jours, le jeu a dépassé les 2 000 000 de joueurs, devenant ainsi le deuxième lancement le plus important de l'histoire d'Ubisoft et s'apprêtant à atteindre les 6 000 000 de joueurs en l'espace d'un mois.Mais si l'on demande au légendaire développeur japonais Hideki Kamiya pourquoi le jeu rencontre un tel succès, sa réponse est simple, la plupart des gens ne sont pas furieux à son sujet. Mais si vous demandez au légendaire développeur japonais Hideki Kamiya pourquoi, c'est parce que la plupart des gens ne sont pas enragés par le jeu. En tout cas, la plupart des gens "normaux".Sur Twitter, Kamiya a d'abord félicité Ubisoft pour avoir dépassé les 2 000 000 de joueurs. Puis, dans un autre message, il a fait remarquer que la "majorité des gens normaux " étaient restés silencieux contrairement à la minorité bruyante des joueurs indignés. Il a ajouté : "Je me demande s'il existe un moyen de rendre ces "gens normaux" tout aussi visibles dans tout ce qui se passe...".Voici une traduction automatique de l'intégralité de ses propos :Kamiya n'a pas forcément tort dans son constat. Malgré toutes les critiques dont le jeu a fait l'objet avant son lancement, le titre connaît un énorme succès à ses débuts. Tout cela prouve que la minorité bruyante ne représente vraiment qu'une minorité.