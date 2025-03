Gameblog

L'internaute Mike Odyssey a en effet découvert qu'un brevet sur une technologie d'upscaling avait été mis à jour le 13 mars dernier. Un changement tout récent qui semble suggérer que la société pourrait bien s'en servir pour sa Nintendo Switch 2. Une technologie révolutionnaire qui peut tout changer, à l'image du DLSS de Nvidia, du FSR ou du PSSR de la PS5 Pro, qui permettrait d'afficher des jeux à une résolution plus élevée que la résolution interne originale. En l'occurence, le document et les schémas associés détaillent comment passer d'un jeu en 540p en 1080p, grâce à l'emploi de l'intelligence artificielle.Si cette technologie d'upscaling pourrait être utile pour économiser des ressources pour les jeux disponibles uniquement sur Nintendo Switch 2, on y voit aussi un autre avantage.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un brevet de la Commission Fédérale des Communications (FCC) a récemment été approuvé et porte sur un nouveau modèle de manette sans fil, qui devrait logiquement être disponible sur la Nintendo Switch 2. Si la Gamecube n'est pas directement mentionnée, il y a une preuve qui laisse à penser qu'il s'agit bien de cela. L'un des documents révèle en effet un schéma avec un grand et un petit rectangle avec la mention « Label » qui, une fois superposé avec l'arrière d'une manette Gamecube, semble correspondre.