L'équipe de recherche et développement de Nintendo Europe (NERD) vient de déposer un brevet d'une technologie d'upscale basée sur l'intelligence artificielle. Cette dernière devrait être intégrée à la Switch 2 et permettra d'augmenter la résolution des jeux, mais aussi les textures afin de limiter le poids des jeux.

posted the 01/02/2025 at 03:20 PM by tripy73