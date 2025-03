Skudleif (grandes salutations à toi) m'a inspiré, et du coup je suis vite parti au magasin acheter le jeu qui me faisait de l'œil jusque là : DK Country HD !Je trouve que le jeu est bien et il me rappelle grave des souvenirs, même si j'aurais pu acheter la version Wii pour y jouer sur ma Wii U.