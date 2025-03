Jeux Video

En deux mots, comme "promis" par Trump, le décret a été signé pour une hausse des frais de douane aux USA pour les produits en provenance du marché chinois, la taxe passant de 10 à 20%.



On sait où sont produites les consoles donc y a pas besoin d'être un fin analyste pour comprendre que l'impact futur est inéluctable pour ce marché, et si par exemple Sony a annoncé prendre des dispositions en voulant éviter une hausse de prix de la PS5 par la constitution de stocks préalables, on sait bien qu'ils n'ont pas dans leur hangar 3 ans de PS5 en attente.



Au final, PS5 et XBS pourraient s'aligner au prix européen, donc 549€ hors promo.

(et 800 boulasses la PS5 Pro)



Après même si cela ne nous concerne pas, c'est juste pour dire niveau business qu'avec un parc mondial PS5/XBS inférieur à l'époque à celui de la PS4/One sur le même laps de temps, ça ne va pas arranger les choses.