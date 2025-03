Salut à tous,J'espère que vous allez bienPetite découverte pour démarrer la semaine !Il s'agit de Tempus Triad, un jeu dans lequel on incarne un scientifique qui cherche à remonter dans le temps et se retrouve dans un passé alternatif où les dinosaures ont envahi une base militaire.J'ai testé la démo disponible sur Steam mais le jeu n'a pas encore de date de sortie, si ce n'est un vague 2è trimestre 2025.Je vous laisse découvrir ça en vidéoBon visionnage

posted the 03/03/2025 at 04:27 PM by oniclem