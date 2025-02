Avec le XGS-PON, présent sur les SFR BOX 8Gb/s et Freebox Delta, on télécharge 100 Go en moins de 3 minutes.50G-PON est une technologie de réseau optique passif (PON) qui permet de transmettre des données à des débits allant jusqu'à 50 gigabits par seconde (Gbps). Cette technologie est actuellement en cours de développement et d'expérimentation par Orange et d'autres opérateurs de télécommunications.Orange a mené une expérimentation en février 2024 en Bretagne, où elle a connecté un client résidentiel à un équipement dédié 50G-PON sur un réseau FTTH (Fiber to the Home) opérationnel. Cette expérimentation a montré que plusieurs technologies PON (G-PON, XGS-PON, 50G-PON) peuvent coexister sur la même fibre, ce qui permet de maintenir la qualité des connexions des autres clients tout en testant de nouvelles technologies.Huawei Technologies a fourni le système 50G-PON utilisé pour cette expérimentation. Cette collaboration a permis de démontrer la maturité du système 50G-PON et de s'assurer de la pérennité des réseaux FTTH d'Orange pour supporter les futures évolutions technologiques.Le 50G-PON offre une bande passante élevée, une faible latence et une gestion intelligente du réseau, ce qui ouvre la voie à de nouvelles applications innovantes comme les maisons intelligentes, les villes intelligentes et l'Industrie 4.0.