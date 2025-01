Bonjour,Est-ce que si j'ouvre ça, je peux activer le season pass sur ma version démat puis revendre le jeu ?Et le code d'Alan Wake Remastered est séparé et peut être revendu aussi ? Sinon je vends l'ensemble du jeu mais je ne sais pas combien ça vaut...

posted the 01/28/2025 at 12:48 AM by suzukube