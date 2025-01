Aujourd'hui nouvelle vidéo avec l'ami Laurent, où il nous fait un comparatif assez incroyable entre les systèmes de sprites utilisés par la Neo Geo d'un côté, et le système CPS1 de Capcom de l'autre.Et vous allez voir que leur fonctionnement est totalement différent d'un système à l'autre.Tout ça en se basant sur des démos de jeux existants, de Metal Slug à Strider en passant par Street Fighter 2.Et à propos de ce dernier, l'anecdote sur l'écran titre du jeu est assez folle, ou comment modifier une boulette de typo à quelques heures de rendre le jeu

posted the 01/11/2025 at 05:35 PM by jedi