Dans son émission hebdomadaire Digital Foundry est revenu sur les présentation de The Witcher 4 et Intergalactic donc voici un petit résumé pour ceux que ça pourrait intéresser.Pour The Witcher 4, ils ont évidement trouvé cela très impressionnant mais le fait que ça soit une vidéo pré-rendu dans le moteur du jeu rend l'analyse compliqué car cela veut à la fois tout dire et ne rien dire, on peut pratiquement faire tous ce qu'on veut avec une vidéo pré-rendu.Par exemple ça semble compliqué d'avoir la même qualité sur les effets post-processing dans un jeu en temps réel sinon quand on compare cette vidéo à Hellblade 2, il n'y a pas non plus un gouffre inimaginable entre les deux jeux mais Hellblade 2 est très limitant dans ce que l'on peut et ne pas faire donc il faudra voir comment cela se traduira avec un open-world.Les assets qu'on voit sont probablement ceux que l'on retrouvera en jeu à voir sous quelle forme, tout n'est clairement pas parfait dans la vidéo car on peut voir des artefacts ou encore de l'aliasing sur les cheveux.Certains éléments semblent clairement faisable avec un rendu en temps réel et il faut aussi prendre en compte que c'est potentiellement un jeu qui ne sortira pas sur cette génération. DF émet l'hypothèse que peut-être la vidéo est pré-rendu pour régler tous les problèmes potentiels qu'ils pourraient y avoir en termes de performances avec un rendu aussi élevé en terme de fidélité visuel.Même si tout est de très haute qualité, ce n'est pas impassable que ce genre d'assets puissent tourner sur une console. Par exemple les modèles des personnages sont très bien modélisés mais il n'est pas impossible de voir ce genre d'assets sur console sachant ce qu'ils existent déjà, c'est plus sur des choses comme l'éclairage que cela devient plus difficile à imaginer sur console.Par contre DF espère que CD Projekt aura appris du passé est qu'ils sont conscient des expectations que les gens auront désormais pour le jeu avec cette vidéo. DF cite Cyberpunk comme étant clairement un exemple avec le jeu ne tournant pas bien sur console à sa sortie particulièrement sur les old-gen et il y aussi des question sur les performance avec Unreal Engine 5 qui plus est avec un jeu open-world.Maintenant passons à Intergalactic :Ce qui a était présenté tourne en temps réel avec le moteur du jeu, cela semble atteignable sur une PS5 et pour eux le jeu est graphiquement remarquable même si ils ont des questions sur certains aspect.Pour les reflets le jeu utilise un mix entre le raytracing et les planar reflections qui est d'ailleurs probablement utilisé pour le reflet du mirroir dans la cinématique. L'utilisation du raytracing fait clairement sens surtout pour le passage avec l'épée laser rouge au-dessus de l'eau car ça serait pratiquement impossible d'obtenir un bon résultat avec du screen splace reflections pour ce genre de choses. Cette dernière scène était d'ailleurs du gameplay et non pas une cinématique.Le rendu des ombres est très impressionnant et DF pense que Naughty Dog utilise aussi le raytracing pour pouvoir obtenir un tel résultat et ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire avec Shadow Maps.Le jeu semble avoir une résolution proche de la 4K avec très peu d'aliasing et tourne en 60 fps et c'est là où DF se posent des question car légitiment, c'est compliqué d'imaginer un jeu avec un tel niveau de fidélité visuelle utilisant du raytracing avec une résolution proche de la 4K tournant en 60 fps sur une PS5 alors que même sur une Pro cela paraît compliqué.Donc DF se demande si on ne se retrouve pas la même situation que le fameux premier teaser d'Uncharted 4 qui tournait en 60 fps donc on pourrait se retrouver dans une situation où le jeu final se rapproche de ce résultat mais DF reste optimiste sachant que c'est le premier vrai jeu next-gen du studio.Personnellement ça me paraît évident qu'il y a aura comme dans tous les jeux actuel un mode 30fps et 60fps.