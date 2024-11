Depuis quelques années, la maison mère de Micromania connait de grosses difficultés au point que pas mal de boutiques ont fermé. C'est le cas visiblement pour toutes les boutiques allemandes.

Micromania avait fermé plus d'une quarantaine de points de vente en France il y a 2/3 ans mais ne serait pas impacté, enfin pour le moment.



En parlant de boutique physique, dans le triangle Lyon-Valence-Saint Etienne, il y a eu aussi quelques boutiques qui ont fermé comme un GameCash et un Cash Converters situés dans la même rue à Oullins, près de Lyon, un Carrefour Occasion au Nord de Valence et un indé a déménagé dans une librairie dans le centre ville stéphanois alors que c'était un point de vente avec un étage rétro/borne d'arcade.

Easy Cas de Givors, mal au point depuis quelques temps, est fermé depuis les inondations qui avait frappé le secteur et j'ai peur que ce soit aussi la fin pour cette boutique...

Je n'ose pas imaginer ailleurs...



Bref, le démat, Vinted/LBC, Amazon ou les grandes surfaces pour les jeux neufs ont raison de certaines boutiques physiques. Mais je ne pense pas que ça disparaitra totalement.