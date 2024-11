Hello ! J'ai profité de la compatibilité PS Portal avec le Cloud Gaming de Sony pour racheter un abonnement PS Premium !Et si la qualité d'image et les 60 images par seconde sont vraiment sans faille, malheureusement la latence est trop élevée en Martinique, la faute probablement à des serveurs plus distants (Microsoft et Steam possèdent des serveurs à Portorico par exemple).La qualité d'image me semble globalement meilleure que sur le Xbox Cloud Gaming (souvent en 720p sur smartphone / navigateur internet xbox.com/play, mais en 1080p via l'application Xbox sur PC (et surement l'application Xbox sur TV Samsung)), et je pense qu'en Europe ou aux Etats-Unis, les sensations doivent être très proche (voire identique) à celle de lorsque l'on joue sur sa propre console !Bref, pour moi, c'est plutôt positif, mis à part ma position géographique qui fait qu'à part de très grosses structures (Netflix, Microsoft, Steam), j'imagine mal Sony s'interesser à la Caraïbe. Déjà qu'on ne peut pas acheter les jeux PlayStation sur Steam, avoir des serveurs PlayStation ici, ça serait presque une mauvaise blague...