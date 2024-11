Bien le bonjour à vous belles personnes !Je suis actuellement face un dilemme fort épineux .J'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure vidéoludique mais j'hésite entre 3 jeux !Dragon quest 3 remakeRomancing saga 2 remakeMetaphor ReFantazioJ'aimerai avoir votre avis et si possible les arguments de votre/vos choix .PS : Je précise par avance que " C'est 2 remake et l'autre un original " ne sera pas un argument pour moi car je n'ai fait aucun des 2 remake dans leur version originale donc pour moi quelque soit le jeu ce sera une découverte totale .Je vous remercie par avance de votre aide !Edmond(Bonus) Musique géniale pour réfléchir et écrire posément :