Et si les scalpeurs vous donnaient l'occasion de faire une bonne affaire ? Au Japon, des scalpers sont dans l'obligation de revendre leur PS5 pro, parfois achetées en masse, sur le marché parallèle entre 60 et 120 € de moins que son prix normal.En effet, en l'absence de pénurie, les joueurs japonais préfèrent privilégier les circuits de distribution classique, boudant les scalpers qui sont obligés de minimiser leurs pertes.Mieux encore, certains ont carrément décidé de brader la PS5 Pro, la proposant à des prix dérisoires débutants à 465 $ !

Who likes this ?

posted the 11/13/2024 at 12:03 AM by suzukube